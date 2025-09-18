ARÉNA
CHONGQING, CHINA - JULY 31: In this photo illustration, a person holds a smartphone displaying the logo of Duolingo Inc. (NASDAQ: DUOL), a popular language-learning app, in front of a screen showing the companys green owl mascot on July 31, 2025 in Chongqing, China. (Photo illustration by Cheng Xin/Getty Images)
Nyitókép: Cheng Xin/Getty Images

Változtatásra kényszerítheti a magyar hatóság a Duolingo nyelvtanító appot

Infostart

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárást indított a Duolingo Inc. amerikai vállalkozással szemben. A hivatal gyanúja szerint az amerikai vállalat több szempontból is tisztességtelen kereskedelemi gyakorlatot folytat.

Mint a GVH közléséből kiderül, a hivatal észlelte, hogy a vállalkozás a webes és mobil-applikációs felületeinek használati feltételeire és működésére vonatkozó tájékoztatóit nem tette könnyen, illetve magyar nyelven hozzáférhetővé a magyarországi fogyasztók számára. A Duolingo valószínűsíthetően megtévesztő állításokat tett az online nyelvtanulási szolgáltatásától várható eredményekről és feltételezésük szerint a piacelsőségre vonatkozó állítása sem volt megalapozott.

A vállalkozás homályos, félreérthető vagy időszerűtlen módon tájékoztatja a fogyasztókat a szolgáltatásának ingyenes igénybevételének korlátairól, így az egy nap elvégezhető leckék számáról is, írta a GVH. A közlés szerint az amerikai cég vélhetően kéretlen és gyakori direkt marketing üzenetekkel helyez pszichés nyomást a fogyasztókra annak érdekében, hogy a szolgáltatásának az igénybevételére és a fizetős verzióra való áttérésre ösztönözzön.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozás a jogsértést elkövette, az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul. Az eljárás lefolytatására biztosított időtartam három hónap, ami indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható – közölte a GVH.

