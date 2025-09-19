Katasztrófavédelem: idén már tizennéggyel többen vesztek oda lakástűzben, mint tavaly

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság összesítette, hogy szeptemberig hány lakástűz keletkezett az országban.

„Szeptember közepéig több mint 4500 otthonban keletkezett tűz, és összesen 72 ember vesztette életét ezekben a tüzekben. Ez 14 tragédiával végződő esettel több, mint a tavalyi év hasonló időszakában” – mondta az InfoRádióban Dóka Imre tűzoltó őrnagy, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.

A tűzoltó őrnagy elmondta, a tűzeseteket vizsgálva kiderül, hogy leggyakrabban elektromos hiba, nyílt láng, a fűtési rendszer hibája vagy sütés-főzés okozza a tüzet. A tüzek és a tragédiák emelkedő száma mellett arra is felhívta a figyelmet, hogy némi odafigyeléssel és füstérzékelők felszerelésével ezek többsége megelőzhető lett volna. Ezen a ponton hangsúlyozta:

azokban a lakásokban, ahol működtettek füstérzékelő berendezést, nem alakult ki nagyobb tűz, illetve a lángokat már a kialakulásuk kezdetén sikerült megfékezni, így haláleset sem történt, és az anyagi kár is kisebb volt.

Dóka Imre megerősítette, hogy a lakástüzek áldozatai leggyakrabban egyedül élő, sok esetben idős emberek, éppen ezért az ő otthonaikban érdemes olyan füstérzékelőt telepíteni, ami nem csak éles hangjelzést bocsát ki, hanem összeköttetésben áll rokonok, ismerősök, szomszédok okostelefonjával, és értesítést küld róla, ha bejelez a készülék. Így rögtön mások is tudomást szereznek róla, ha valami probléma van az idős hozzátartozónál.

A tűzoltó őrnagy szerint a lakástüzek többsége emberi mulasztásra, valamint az ingatlanban használt eszközök karbantartásának elmulasztására vezethetők vissza, és valóban igaz, hogy

a felhalmozott tárgyak, lomok is rontanak a helyzeten, mivel amellett, hogy tűzveszélyesek, a menekülést is nehezítik, illetve akadályozzák a tűzoltók munkáját.

Dóka Imre arra is kitért, hogy a halálos tűzeseteknél nem az égési sérülések okozzák főként a tragédiát, hanem a tűz hatására felszabaduló füst, gőzök és gázok okoznak füstmérgezést. Ezek végzetesek lehetnek a bent tartózkodók számára, ha nem észlelik időben, hogy tűz ütött ki.

Az OKF helyettes szóvivője a lépcsőházakban, folyosókon elhelyezett tárgyak kapcsán hangsúlyozta: nem csak a lakáson belüli menekülési útvonalakat fontos biztosítani, hogy a bent lakók biztonságban el tudják hagyni az ingatlant, hanem a lépcsőházak, közösségi terek esetén is létfontosságú a járhatóság, ahol több ember mozgására is fel kell készülni, ha például ideiglenesen is, de mindenkinek el kell hagynia a lakását. Dóka Imre kiemelte:

a saját és mások biztonsága, illetve a tűzoltók akadálytalan közlekedésének érdekében 110-120 centiméteres szélességben kötelező szabadon hagyni a menekülési útvonalat, lépcsőket, közös tereket.

A tűzoltó őrnagy arról is beszélt, hogy most, a fűtési szezon küszöbén nagyon fontos odafigyelni arra, hogy az éghető anyagokat biztonságos, legalább 1,5 méteres hő- és tűztávolságra tartsuk a fűtőberendezésektől. Kazánok, kandallók esetén külön fontos, hogy a szilárd fűtőanyagot is megfelelő távolságra legyenek a berendezéstől, illetve csak annyit tároljunk kéznél, amennyire szükség van egy adott alkalommal.

A ruhák szárítására is kitért a szakértő, hiszen a hűvös beköszöntével a mosott ruhák is lassabban száradnak. Mint mondta, nem egy példa volt már rá, hogy a lakók a ruhaszárítót a tüzelő-, fűtőberendezés közelében helyezték el, és ez okozott tüzet. Hangsúlyozta: a minimum másfél méteres távolság ebben az esetben is betartandó.