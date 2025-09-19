ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.56
usd:
332.76
bux:
99294.24
2025. szeptember 19. péntek Vilhelmina
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
firefighters battle a wildfire
Nyitókép: Toa55/Getty Images

Katasztrófavédelem: idén már tizennéggyel többen vesztek oda lakástűzben, mint tavaly

Infostart / InfoRádió - Zsámboki Zsolt

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője az InfoRádióban arról beszélt, hogy a fűtési szezon közeledtével bizonyos dolgokra kiemelten figyelni kell annak érdekében, hogy ne történjen tragédia. Dóka Imre azt is kiemelte: füstérzékelő műszer használatával a halálesetek többsége megelőzhető lenne.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság összesítette, hogy szeptemberig hány lakástűz keletkezett az országban.

„Szeptember közepéig több mint 4500 otthonban keletkezett tűz, és összesen 72 ember vesztette életét ezekben a tüzekben. Ez 14 tragédiával végződő esettel több, mint a tavalyi év hasonló időszakában” – mondta az InfoRádióban Dóka Imre tűzoltó őrnagy, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.

A tűzoltó őrnagy elmondta, a tűzeseteket vizsgálva kiderül, hogy leggyakrabban elektromos hiba, nyílt láng, a fűtési rendszer hibája vagy sütés-főzés okozza a tüzet. A tüzek és a tragédiák emelkedő száma mellett arra is felhívta a figyelmet, hogy némi odafigyeléssel és füstérzékelők felszerelésével ezek többsége megelőzhető lett volna. Ezen a ponton hangsúlyozta:

azokban a lakásokban, ahol működtettek füstérzékelő berendezést, nem alakult ki nagyobb tűz, illetve a lángokat már a kialakulásuk kezdetén sikerült megfékezni, így haláleset sem történt, és az anyagi kár is kisebb volt.

Dóka Imre megerősítette, hogy a lakástüzek áldozatai leggyakrabban egyedül élő, sok esetben idős emberek, éppen ezért az ő otthonaikban érdemes olyan füstérzékelőt telepíteni, ami nem csak éles hangjelzést bocsát ki, hanem összeköttetésben áll rokonok, ismerősök, szomszédok okostelefonjával, és értesítést küld róla, ha bejelez a készülék. Így rögtön mások is tudomást szereznek róla, ha valami probléma van az idős hozzátartozónál.

A tűzoltó őrnagy szerint a lakástüzek többsége emberi mulasztásra, valamint az ingatlanban használt eszközök karbantartásának elmulasztására vezethetők vissza, és valóban igaz, hogy

a felhalmozott tárgyak, lomok is rontanak a helyzeten, mivel amellett, hogy tűzveszélyesek, a menekülést is nehezítik, illetve akadályozzák a tűzoltók munkáját.

Dóka Imre arra is kitért, hogy a halálos tűzeseteknél nem az égési sérülések okozzák főként a tragédiát, hanem a tűz hatására felszabaduló füst, gőzök és gázok okoznak füstmérgezést. Ezek végzetesek lehetnek a bent tartózkodók számára, ha nem észlelik időben, hogy tűz ütött ki.

Az OKF helyettes szóvivője a lépcsőházakban, folyosókon elhelyezett tárgyak kapcsán hangsúlyozta: nem csak a lakáson belüli menekülési útvonalakat fontos biztosítani, hogy a bent lakók biztonságban el tudják hagyni az ingatlant, hanem a lépcsőházak, közösségi terek esetén is létfontosságú a járhatóság, ahol több ember mozgására is fel kell készülni, ha például ideiglenesen is, de mindenkinek el kell hagynia a lakását. Dóka Imre kiemelte:

a saját és mások biztonsága, illetve a tűzoltók akadálytalan közlekedésének érdekében 110-120 centiméteres szélességben kötelező szabadon hagyni a menekülési útvonalat, lépcsőket, közös tereket.

A tűzoltó őrnagy arról is beszélt, hogy most, a fűtési szezon küszöbén nagyon fontos odafigyelni arra, hogy az éghető anyagokat biztonságos, legalább 1,5 méteres hő- és tűztávolságra tartsuk a fűtőberendezésektől. Kazánok, kandallók esetén külön fontos, hogy a szilárd fűtőanyagot is megfelelő távolságra legyenek a berendezéstől, illetve csak annyit tároljunk kéznél, amennyire szükség van egy adott alkalommal.

A ruhák szárítására is kitért a szakértő, hiszen a hűvös beköszöntével a mosott ruhák is lassabban száradnak. Mint mondta, nem egy példa volt már rá, hogy a lakók a ruhaszárítót a tüzelő-, fűtőberendezés közelében helyezték el, és ez okozott tüzet. Hangsúlyozta: a minimum másfél méteres távolság ebben az esetben is betartandó.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Katasztrófavédelem: idén már tizennéggyel többen vesztek oda lakástűzben, mint tavaly

biztonság

tűzeset

lakástűz

megelőzés

tűzvédelem

dóka imre

országos katasztrófavédelmi főigazgatóság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor péntek reggel: a veszélyeztetettség alapján nekem ágyúval kellene járnom

Orbán Viktor péntek reggel: a veszélyeztetettség alapján nekem ágyúval kellene járnom

A Kossuth rádióban a miniszterelnök beszélt a „röszkei csata” 10. évfordulójáról, a svéd konfliktus migrációs vonatkozásáról, a kerítéssel kapcsolatos álláspontokról, az adórendszerről, a nemzeti konzultációról, a nyugdíjasokról és a „pisztolyügyről” is.
 

Szakértő Ruszin-Szendi Romulusz pisztolyáról: „a gyülekezési jog hatálya alá tartozó eseményen nem lehet viselni semmilyen fegyvert”

Feljelentést tett a „tiszás gyűlöletcunami” ügyében a honvédelmi miniszter

Távolról érkezett vendéget fogadott a miniszterelnök

Orbán Viktor: a svéd nép a barátunk, nem a svéd kormány

VIDEÓ
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
Változás a lakossági állampapírok piacán? Hoffmann Mihály, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.19. péntek, 18:00
Zsurzs Jenő
vezetéstechnikai instruktor
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ellentámadásba lendült Kijev, új amerikai fegyverek érkeztek Ukrajnába – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Ellentámadásba lendült Kijev, új amerikai fegyverek érkeztek Ukrajnába – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön bejelentette, az ukrán haderő Dobropillija és Pokrovszk térségében offenzívába kezdett, és az akció fő sikerének azt nevezte, hogy megfosztották az orosz erőket "azon képességüktől, hogy teljeskörű offenzívát indítsanak, amit hosszú ideje terveztek". Miközben az Egyesült Államok és a NATO legelső, PURL-alapon keresztül biztosított katonai segélycsomagja megérkezett Ukrajnába, Donald Trump amerikai elnök nagy-britannai útján kijelentette: azt hitte az orosz-ukrán háború megoldása lesz a legkönnyebb számára, de Putyin "igazán cserben hagyta" őt. Az amerikai elnök ezen túl az orosz olaj vásárlásának leállítására sürgette az európai országokat tegnap. Csütörtökön emellett változások történtek a Kreml berkein belül: távozott Vlagyimir Putyin egyik legrégebbi szövetségese, Dmitrij Kozak az elnöki apparátus vezetőhelyettesi posztjáról, aminek a hátteréről itt írtunk. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Meglepő kijelentést tett a PSG sztáredzője: korábbi csapata után vágyakozik Luis Enrique

Meglepő kijelentést tett a PSG sztáredzője: korábbi csapata után vágyakozik Luis Enrique

Luis Enrique, a Paris Saint-Germain jelenlegi vezetőedzője a jövőben szeretne visszatérni a Barcelona kispadjára, ahol korábban történelmi triplázást ért el.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US TV hosts back Kimmel as Trump threatens TV networks

US TV hosts back Kimmel as Trump threatens TV networks

America's late-night TV hosts rally behind fellow comedian Jimmy Kimmel after he was suspended by ABC.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 19. 14:22
Reagált a Duolingo a magyar versenyhivatal vizsgálatára és kritikáira
2025. szeptember 19. 13:46
Arcképfelismerők és automata rendszerek kerülnek a magyar határátkelőkre
×
×
×
×