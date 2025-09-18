Valakik nagyon örülnek a mostani időjárásnak

Az elemzés szerint az elmúlt tíz napban jellemzően 20-50 milliméter eső esett, de a déli országrészben csak 5-15 milliméter hullott, míg kisebb foltokban 60-70 milliméter is előfordult. A múlt hét második felében a Tiszántúlon és a középső országrészben sokfelé több eső esett, mint az azt megelőző harminc napban összesen, így az ország északi részén a harmincnapos csapadékösszeg átlag körüli, többfelé jelentősen meghaladja azt, míg az ország déli felén még mindig sokfelé 10-50 milliméter közötti a hiány. Az elmúlt 90 napban az ország középső és déli országrészekben 80-120 milliméterrel kevesebb csapadék hullott az ilyenkor szokásosnál.

A hőmérséklet csúcsértéke múlt pénteken és szombaton jellemzően 25-30 Celsius-fok között alakult, majd vasárnapra 20 fok körülire esett vissza, de hétfőtől ismét melegedés kezdődött. A keddi hidegfront mögött érkezett hűvös légtömegben szerdán már csak 21-23 fok volt, csütörtök reggelre pedig nagy területen hűlt 10, néhol 5 fok alá a levegő.

Tart a napraforgó, az aszállyal súlyosabban érintett területeken pedig a kukorica betakarítása is. Az elmúlt két hét csapadéka már nem használ, hátráltatja az aratást, illetve rontja a napraforgó minőségét. A frissen elvetett repce csírázásához, keléséhez, valamint a még vetés előtt álló földek talajelőkészítéséhez azonban egyaránt igen jól jött az eső.

Az előrejelzés szerint a következő napokban nyáriasan meleg, többnyire száraz idő várható, így a talaj felszín közeli része sokat fog száradni. A jövő hét második felében fordulhat ismét csapadékosra az idő. A hőmérséklet emelkedik: szombattól már 30 fok közeli, vasárnaptól helyenként kissé a fölötti maximumok várhatók.