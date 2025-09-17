ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.8
usd:
328.94
bux:
99347.92
2025. szeptember 17. szerda Zsófia
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Criminal holding a knife closeup view, black background, armed attack concept.
Nyitókép: Rawf8/Getty Images

Letartóztatták a miskolci ámokfutót

Infostart

Egy szociális otthon lakója azt állította, hogy zaklatták, ezért konyhakéssel akart leszámolni több lakótársával is.

A Miskolci Járásbíróság elrendelte annak a férfinak a letartóztatását, aki egy miskolci szociális otthonban több személyt késsel megszúrt, illetve másokat is bántalmazott – közölték a birosag.hu oldalon.

A gyanúsított már több éve ott lakik az egyik miskolci szociális otthonban, és az utóbbi időben többször jelezte az intézményvezetőnek, hogy gondja van több lakótársával, akik állítása szerint zaklatták, szidalmazták őt, ezért eltervezte, hogy „leszámol” velük.

Most hétfőn, szeptember 15-én délután

ölési szándékkal elindult a szobájából egy 14 centis konyhakéssel, és kétszer hasba szúrta a közösségi térben tévét néző egyik lakótársát,

miközben azt mondta, hogy „ennyi volt, itt a vég”. A sértettnek sikerült kicsavarni a kezéből a kést, és lement a földszintre segítséget kérni. A gyanúsított erre visszament a lakrészébe és egy újabb kisebb konyhakést vett magához, mellyel átment egy másik ott lakó szobájába és a neki oldalt álló férfi oldalába szúrt. Innen továbbment egy nő lakótárs szobájába, őt szidalmazta, orron és arcon ütötte, és a még nála lévő késsel megfenyegette úgy, hogy az arca felé szúrásra emelte. Végül egy negyedik lakót is indulatosan, erősen ököllel többször arcon és fejen ütött.

A sértettek közül az egyik súlyos életveszélyes, a másik súlyos, a harmadik pedig könnyű sérüléseket szenvedett.

A bíróság szerint reális veszély, hogy elszökik és elrejtőzik a gyanúsított, mivel a minősített emberölés bűntette miatt 10 évtől 20 évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés szabható ki, ráadásul az elkövető személyiségére, agresszív és kiszámíthatatlan viselkedésére figyelemmel veszélyt jelent a környezetében élőkre, ismerőseire, így megalapozottan feltehető, hogy szabadlábon hagyása esetén újabb szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményt követne el.

A bíróság mindezeket mérlegelve egy hónapra elrendelte a gyanúsított letartóztatását.

A végzés nem végleges.

Kezdőlap    Belföld    Letartóztatták a miskolci ámokfutót

letartóztatás

miskolc

késelés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Visszamenőleg 1,6 százalékos emelést kapnak a nyugdíjasok

Visszamenőleg 1,6 százalékos emelést kapnak a nyugdíjasok

Gulyás Gergely kancelláriaminiszter bejelentést tett a nyugdíjas-infláció miatti kiegészítő nyugdíjemelésről. A honvédelmi miniszter testőre saját magát találta el, úgy sérült meg, de szó esett az Otthon Startról, valamint a nemzeti konzultációról is.
 

Indul a nyomtatás: október elejétől postázzák a konzultációs íveket

Elismerte a honvédelmi miniszter, hogy golyót kapott a testőre

Irgalmatlan büntetéssel indul a parlamenti szezon, nőverési ügyről van szó

Medián: sokkal masszívabb Orbán Viktor tábora, mint Magyar Péteré

VIDEÓ
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
Változás a lakossági állampapírok piacán? Hoffmann Mihály, Inforádió, Aréna
Vetélytárs vagy eszköz a mesterséges intelligencia a kutatónak? Gulyás Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.18. csütörtök, 18:00
Bóka János
európai uniós ügyekért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Óriási lopásra derült fény Párizsban - A betörök tudták, mit keressenek

Óriási lopásra derült fény Párizsban - A betörök tudták, mit keressenek

Betörők 600 ezer euró értékű aranyat loptak el a párizsi Természettudományi Múzeumból, ami a legújabb eset a kulturális intézményeket érintő rablássorozatban - közölte a Le Monde.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rengeteget kaszálhat, aki ide rakja 2025-ben a pénzét vagy jön az összeomlás?

Rengeteget kaszálhat, aki ide rakja 2025-ben a pénzét vagy jön az összeomlás?

Digitális arany vagy csak egy kockázatos eszköz? A CHART by Pénzcentrum új videójában megmutatjuk, mit tud (és mit nem) a Bitcoin.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Royals host Trump for first day of state visit at Windsor Castle, as protest held in London

Royals host Trump for first day of state visit at Windsor Castle, as protest held in London

The King and US president watched a Red Arrows flypast and military ceremony, with a state banquet still to come.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 17. 19:18
A csalók pofátlansága végtelen: már a KiberPajzs nevében vernek át embereket
2025. szeptember 17. 18:26
Indul a nyomtatás: október elejétől postázzák a konzultációs íveket
×
×
×
×