Letartóztatták a miskolci ámokfutót

A Miskolci Járásbíróság elrendelte annak a férfinak a letartóztatását, aki egy miskolci szociális otthonban több személyt késsel megszúrt, illetve másokat is bántalmazott – közölték a birosag.hu oldalon.

A gyanúsított már több éve ott lakik az egyik miskolci szociális otthonban, és az utóbbi időben többször jelezte az intézményvezetőnek, hogy gondja van több lakótársával, akik állítása szerint zaklatták, szidalmazták őt, ezért eltervezte, hogy „leszámol” velük.

Most hétfőn, szeptember 15-én délután

ölési szándékkal elindult a szobájából egy 14 centis konyhakéssel, és kétszer hasba szúrta a közösségi térben tévét néző egyik lakótársát,

miközben azt mondta, hogy „ennyi volt, itt a vég”. A sértettnek sikerült kicsavarni a kezéből a kést, és lement a földszintre segítséget kérni. A gyanúsított erre visszament a lakrészébe és egy újabb kisebb konyhakést vett magához, mellyel átment egy másik ott lakó szobájába és a neki oldalt álló férfi oldalába szúrt. Innen továbbment egy nő lakótárs szobájába, őt szidalmazta, orron és arcon ütötte, és a még nála lévő késsel megfenyegette úgy, hogy az arca felé szúrásra emelte. Végül egy negyedik lakót is indulatosan, erősen ököllel többször arcon és fejen ütött.

A sértettek közül az egyik súlyos életveszélyes, a másik súlyos, a harmadik pedig könnyű sérüléseket szenvedett.

A bíróság szerint reális veszély, hogy elszökik és elrejtőzik a gyanúsított, mivel a minősített emberölés bűntette miatt 10 évtől 20 évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés szabható ki, ráadásul az elkövető személyiségére, agresszív és kiszámíthatatlan viselkedésére figyelemmel veszélyt jelent a környezetében élőkre, ismerőseire, így megalapozottan feltehető, hogy szabadlábon hagyása esetén újabb szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményt követne el.

A bíróság mindezeket mérlegelve egy hónapra elrendelte a gyanúsított letartóztatását.

A végzés nem végleges.