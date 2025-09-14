ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.6
usd:
332.82
bux:
101199.84
2025. szeptember 14. vasárnap Roxána, Szeréna
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

Embert ütött el a vonat egy fontos elővárosi vonalon

Infostart / MTI

Elütött egy embert egy mozdonyvonat vasárnap Vác és Göd között, emiatt hosszabb menetidőre, rövidebb útvonalon közlekedő és kimaradó járatokra is számítani kell a Budapest-Vác-Szob vonalon - közölte a Mávinform.

Azt írták, a baleseti helyszínelés miatt Göd és Vác között csak egy vágányon haladhatnak a vonatok.

A váci S70-es vonatok csak a budapesti Nyugati pályaudvar és Göd között közlekednek, Göd és Vác között pótlóbuszok is járnak.

A szobi Z70-es vonatok megállnak Gödön, Felsőgödön, Sződ-Sződligetnél és Vác-Alsóvárosnál is.

Budapest és Vác között a párhuzamos Volán-járatokon elfogadják a vasúti menetjegyeket is.

A szlovák vasút előrejelzése szerint a Varsóból érkező, Szobról 18:51-kor Budapestre továbbinduló Báthory EuroCity (EC 131) 45 perces késéssel várható a határállomásra.

Kezdőlap    Belföld    Embert ütött el a vonat egy fontos elővárosi vonalon

vasút

vác

baleset göd

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kiss László elmondja az igazat a különleges csillagközi üstökösről, amelyet űrhajónak is néznek

Kiss László elmondja az igazat a különleges csillagközi üstökösről, amelyet űrhajónak is néznek
A július elején felfedezett 3I/Atlas a Naprendszeren kívülről érkezett, ezért kezdték el terjeszteni róla, hogy idegenek űrhajója. A Széchenyi- és Prima Primissima-díjas csillagász azonban határozottan cáfolta ezeket a feltételezéseket. Arról is beszélt az InfoRádióban, hogy az objektum decemberben kerül a legközelelebb a Földhöz, akkor távcsővel is megfigyelhető lesz.
VIDEÓ
Vetélytárs vagy eszköz a mesterséges intelligencia a kutatónak? Gulyás Balázs, Inforádió, Aréna
Mit hoz az idei szüret a magyar borászatnak? Rókusfalvy Pál, Inforádió, Aréna
Az új legfőbb ügyész a szervezet céljairól és feladatairól. Nagy Gábor Bálint, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.15. hétfő, 18:00
Hoffmann Mihály
az Államadósság Kezelő Központ elnök-vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újabb NATO-tagállam légterét sértette meg Oroszország - Híreink az orosz-ukrán háborúról vasárnap

Újabb NATO-tagállam légterét sértette meg Oroszország - Híreink az orosz-ukrán háborúról vasárnap

A hétvége folyamán újabb NATO-tagállam, Románia légterét sértették meg orosz drónok. A román védelmi minisztérium közleménye szerint két F-16-os vadászgépet emeltek a levegőbe, és figyelmeztették a Tulcea megyében, a Duna és az ukrán határ közelében élő lakosokat, hogy keressenek menedéket. Az oroszországi Baskírföldön dróntámadás okozott tüzet egy olajipari vállalat, a Basnyefty telephelyén, az éjszaka folyamán pedigt tűz ütött ki Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítójában, a Kirisi létesítményben, miután egy lelőtt drón törmelékei hullottak a területre.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elég lehet a bolgár példa? Így állunk az euró 2030-as magyarországi bevezetésével

Elég lehet a bolgár példa? Így állunk az euró 2030-as magyarországi bevezetésével

A 2025 37. heti összefoglalónkban a legfontosabb magyar gazdasági és társadalmi témákat gyűjtöttük össze.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Kirk suspect 'not co-operating' with authorities, governor says

Kirk suspect 'not co-operating' with authorities, governor says

He adds that "much more evidence and information" will become available once charges are filed in the case.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 14. 18:10
Vasárnap délutánra is jutott egy nagy MÁV-baj
2025. szeptember 14. 17:17
Kihúzták a hatos lottót, 1-es is van benne
×
×
×
×