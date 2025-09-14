Embert ütött el a vonat egy fontos elővárosi vonalon

Azt írták, a baleseti helyszínelés miatt Göd és Vác között csak egy vágányon haladhatnak a vonatok.

A váci S70-es vonatok csak a budapesti Nyugati pályaudvar és Göd között közlekednek, Göd és Vác között pótlóbuszok is járnak.

A szobi Z70-es vonatok megállnak Gödön, Felsőgödön, Sződ-Sződligetnél és Vác-Alsóvárosnál is.

Budapest és Vác között a párhuzamos Volán-járatokon elfogadják a vasúti menetjegyeket is.

A szlovák vasút előrejelzése szerint a Varsóból érkező, Szobról 18:51-kor Budapestre továbbinduló Báthory EuroCity (EC 131) 45 perces késéssel várható a határállomásra.