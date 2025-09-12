ARÉNA
2025. szeptember 12. péntek Mária
Nyitókép: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Kiszagolta az elrejtett cigarettákat a NAV kutyája, Roxi - képek

Infostart

Gyorséttermi ételhordó dobozoknak álcázták a rakományt, de Roxi, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának szolgálati kutyája leleplezte a trükköt: a kartonokban közel 1 600 doboz illegális cigaretta sorakozott.

A pénzügyőrök a hetényi pihenőhelyen ellenőrizték azt a lengyel furgont, amely a fuvarokmányok szerint 70 karton ételes dobozt szállított Görögország és Lengyelország között.

A jármű átvizsgálásakor az utastérből több különböző cégbélyegző került elő – többek között az is, amellyel az aktuális fuvarokmányokat leütötték, valójában ez tette gyanússá a helyzetet, ezért a járőrök a teljes rakományt átvizsgálták. Az ellenőrzésből Roxi, a cigaretta- és pénzkereső szolgálati kutya sem maradhatott ki. Kis termete ellenére igencsak határozott fellépésű kutyalány, szinte rögtön jelzést adott a dobozoknál.

A furgonból összesen 1 560 doboz bolgár zárjegyes cigaretta került elő, amelynek értéke meghaladja a 4 millió forintot.

A sofőr azzal védekezett, hogy a furgont már megpakolva vette át, és nem tudott a rakomány valódi tartalmáról, így arra sem szolgáltatott magyarázatot, hogyan kerülhetett a Görögország és Lengyelország viszonylatában közlekedő járműbe bolgár cigaretta.

Jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás, az elkövető akár 6 millió forint bírságra is számíthat.

A NAV pénzügyőrei az egész országban végeznek ellenőrzéseket, hogy kiszűrjék azokat a jogsértéseket, amelyek veszélyt jelentenek az emberek biztonságára, vagy az Európai Unió és tagállamainak gazdaságára.

Roxi beszerzéséhez az Európai Unió CCEI programja nyújtott pénzügyi támogatást.

