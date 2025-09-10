Újabb hangfelvétel: a lengyel recept alapján készül a Tisza Párt

A Tisza Párt szorosan együttműködik a Donald Tusk-féle varsói vezetéssel, külön csapat dolgozik azon, hogy Magyar Péterék felhasználhassák a lengyel tapasztalatokat Magyarországon a konzervatív kormányzattal szemben – ez Tarr Zoltán szavaiból derül ki, aki egy budapesti összejövetelen beszélt a háttérben zajló folyamatokról.

A Tisza Párt alelnöke egy a Magyar Nemzet birtokba került hangfelvételen arról beszél, hogy a választási felkészülésben építenek a lengyelországi tapasztalatokra, ahol 2023-ban váltotta le Donald Tusk kormánya a jobboldali vezetést.

„Nagyon szoros kapcsolatban vagyunk a lengyelekkel, van egy külön csapat, amelyik ezzel foglalkozik, hogy részben a felkészülés, illetve most már a másfél év tapasztalatával a lebonyolításban is szerezzünk olyan információkat, olyan tanulságokat, amelyeket itthon, Magyarországon is fogunk tudni használni jó reménység szerint, és így készülünk” – mondta Tarr Zoltán, a Tisza Párt második embere a hangfelvételen.

Kedden egy másik hangfelvételen az alelnök arról beszélt, hogy noha készül a Tisza Párt programja, azt teljes egészében nem hozzák nyilvánosságra a 2026-os országgyűlési választások előtt, csak egy kivonatot fognak publikálni.