ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.08
usd:
335.43
bux:
101532.64
2025. szeptember 10. szerda Hunor, Nikolett
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Donald Tusk koalíciós kormányfőjelölt sajtótájékoztatót tart Varsóban 2023. december 8-án, miután informális egyeztetést tartott a miniszterjelöljeivel. Tusk bejelentette, hogy az új parlamenti többségi koalíció által alakítandó kormány egyik első lépéseként Lengyelország csatlakozik az Európai Ügyészséghez.
Nyitókép: MTI/EPA/PAP/Pawel Supernak

Újabb hangfelvétel: a lengyel recept alapján készül a Tisza Párt

Infostart

Tarr Zoltán a párt alelnöke a Magyar Nemzet birtokába jutott hangfelvételen arról beszél, hogy külön csapat dolgozik azon, hogy felhasználják Donald Tusk lengyelországi választási sikerének tapasztalatait.

A Tisza Párt szorosan együttműködik a Donald Tusk-féle varsói vezetéssel, külön csapat dolgozik azon, hogy Magyar Péterék felhasználhassák a lengyel tapasztalatokat Magyarországon a konzervatív kormányzattal szemben – ez Tarr Zoltán szavaiból derül ki, aki egy budapesti összejövetelen beszélt a háttérben zajló folyamatokról.

A Tisza Párt alelnöke egy a Magyar Nemzet birtokba került hangfelvételen arról beszél, hogy a választási felkészülésben építenek a lengyelországi tapasztalatokra, ahol 2023-ban váltotta le Donald Tusk kormánya a jobboldali vezetést.

„Nagyon szoros kapcsolatban vagyunk a lengyelekkel, van egy külön csapat, amelyik ezzel foglalkozik, hogy részben a felkészülés, illetve most már a másfél év tapasztalatával a lebonyolításban is szerezzünk olyan információkat, olyan tanulságokat, amelyeket itthon, Magyarországon is fogunk tudni használni jó reménység szerint, és így készülünk” – mondta Tarr Zoltán, a Tisza Párt második embere a hangfelvételen.

Kedden egy másik hangfelvételen az alelnök arról beszélt, hogy noha készül a Tisza Párt programja, azt teljes egészében nem hozzák nyilvánosságra a 2026-os országgyűlési választások előtt, csak egy kivonatot fognak publikálni.

Kezdőlap    Belföld    Újabb hangfelvétel: a lengyel recept alapján készül a Tisza Párt

lengyelország

donald tusk

hangfelvétel

tisza párt

tarr zoltán

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Orosz–iráni drón lengyel földön: egyértelmű, hogy az oroszok provokálták és tesztelték a NATO-t brit szakértők szerint

Orosz–iráni drón lengyel földön: egyértelmű, hogy az oroszok provokálták és tesztelték a NATO-t brit szakértők szerint

Már vizsgálják a lengyel légierő által lelőtt orosz drónokat, amelyeket a szakértők szerint szándékosan, tömegesen „nekiengedtek” a lengyel légtérnek. Londoni vélemény szerit az orosz robotok többsége olyan csalidrón volt, amiket főleg arra használnak, hogy túlterheljék velük az ellenség légvédelmét.
 

Csalódottan reagált Donald Trump a lengyelek elleni orosz dróntámadásra

Így lőtték le a lengyelek az orosz drónokat: több ország harci gépei segítettek – részletek

Németország is készültségben: összeült a kormány és a nemzetbiztonsági tanács is

Békülékenyebbre váltottak az oroszok drónügyben

Lengyelország szorgalmazza a NATO 4. cikkelyének aktiválását

Dróntámadás Lengyelország ellen: Orbán Viktor és Magyar Péter is megszólalt

Szijjártó Péter Fehéroroszországból üzen: „most van szükség a párbeszédre”

dróntámadás lengyelország ellen
Megszólalt Volodimir Zelenszkij az orosz drónok ügyében

 

"Hat órán belül jelentkezzenek, ha kérést kapnak" - már Lengyelország népe is készül egy orosz támadásra a dróneső után

Kaiser Ferenc: orosz provokáció volt a lengyel dróntámadás, tesztelik a NATO-t

"Nagyon komolyan vesszük" - Rendkívüli kormányülés Lengyelországban

Reakciók a drónokra - Európa hangereje emelkedik

Orosz ügyvivő: a lengyelek még nem szolgáltattak bizonyítékot, hogy orosz drónok voltak

Minszk szerint egyszerűen eltévedtek a Lengyelországban lelőtt orosz drónok - van orosz álláspont is

VIDEÓ
Peking, Washington és a körkörös Európai Unió. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.10. szerda, 18:00
Fejérdy Gergely
a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Orosz dróntámadás, megütötték a zlotyt - De mit csinál a forint?

Orosz dróntámadás, megütötték a zlotyt - De mit csinál a forint?

A kora reggeli órákban több orosz katonai drón hatolt be Lengyelország légterébe, ami nyomást gyakorolt a zlotyra, az árfolyam 4,27-ig gyengült az euróval szemben. A forint közben a 393–394-es sávban mozog az euróval, míg a dollárral szemben 335 és 337,3 között ingadozik. Délutánra a magyar deviza erőt tudott mutatni az euróval és a dollárral szemben is. A lengyel események most könnyen mozgathatják a piacokat, így a befektetők kiemelt figyelemmel követik a fejleményeket.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Lehetetlen letaszítani a trónról: ezek a SUV-ok tarolnak Magyarországon

Lehetetlen letaszítani a trónról: ezek a SUV-ok tarolnak Magyarországon

Továbbra is toronymagasan vezet a BMW X-sorozat a legnépszerűbb SUV-ok toplistáján.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russia says it had no plans to target Poland as UK condemns 'unprecedented' drone strikes

Russia says it had no plans to target Poland as UK condemns 'unprecedented' drone strikes

Meanwhile, Polish Prime Minister Donald Tusk warns his country is at its closest to open conflict since World War Two.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 10. 17:50
„Úgy kell hozzáállni, hogy az öngyilkosság megelőzhető” – Rihmer Zoltán pszichiáter a világnapon
2025. szeptember 10. 17:28
Medián-felmérés: nő azok aránya, akik szerint jó irányba mennek a dolgok Magyarországon
×
×
×
×