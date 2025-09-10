ARÉNA
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter (j) beszél, mellette Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter (k) és Vitályos Eszter kormányszóvivő a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületében 2024. július 26-án.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Bejelentésekkel készül a kormány - rendkívüli "vendéggel"

Infostart

Csütörtök 10 órakor tájékoztatják a nyilvánosságot a kormány friss döntéseiről. A Kormányinfó a Karmelitában lesz, nem csupán ketten tartják.

A Kormányzati Tájékoztatási Központ közlése szerint csütörtök 10 órakor Kormányinfó lesz, ezen tájékoztatják a nyilvánosságot a hétközi kormányülés friss döntéseiről.

A Vitályos Eszter kormányszóvivő által moderált eseményen Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter mellett Bóka János EU-ügyi miniszter is bejelentésekkel készül.

Várható témák:

  • lengyelországi orosz légtérsértés drónokkal - Ukrajna
  • Kötcse - kormányoldal, Tisza Párt, 2026-os választási kampánystart
  • Otthon Start program
  • adózási rendszer
  • gazdasági kérdések
  • EU-s ügyek, Ursula von der Leyen plenáris beszéde, fegyverkezési hitelkeret felhasználása.

Tartson velünk élőben!

