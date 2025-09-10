Bejelentésekkel készül a kormány - rendkívüli "vendéggel"

A Kormányzati Tájékoztatási Központ közlése szerint csütörtök 10 órakor Kormányinfó lesz, ezen tájékoztatják a nyilvánosságot a hétközi kormányülés friss döntéseiről.
A Vitályos Eszter kormányszóvivő által moderált eseményen Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter mellett Bóka János EU-ügyi miniszter is bejelentésekkel készül.
Várható témák:
- lengyelországi orosz légtérsértés drónokkal - Ukrajna
- Kötcse - kormányoldal, Tisza Párt, 2026-os választási kampánystart
- Otthon Start program
- adózási rendszer
- gazdasági kérdések
- EU-s ügyek, Ursula von der Leyen plenáris beszéde, fegyverkezési hitelkeret felhasználása.
Tartson velünk élőben!