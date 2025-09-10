Bejelentésekkel készül a kormány - rendkívüli "vendéggel"

A Kormányzati Tájékoztatási Központ közlése szerint csütörtök 10 órakor Kormányinfó lesz, ezen tájékoztatják a nyilvánosságot a hétközi kormányülés friss döntéseiről.

A Vitályos Eszter kormányszóvivő által moderált eseményen Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter mellett Bóka János EU-ügyi miniszter is bejelentésekkel készül.

Várható témák:

lengyelországi orosz légtérsértés drónokkal - Ukrajna

Kötcse - kormányoldal, Tisza Párt, 2026-os választási kampánystart

Otthon Start program

adózási rendszer

gazdasági kérdések

EU-s ügyek, Ursula von der Leyen plenáris beszéde, fegyverkezési hitelkeret felhasználása.

Tartson velünk élőben!