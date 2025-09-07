Tölgyessy Pétert megkerülhetetlennek nevezte Áder János Kötcsén

Az elmúlt harmincöt év meghatározó figuráiról kérdezték Áder Jánost, Kövér Lászlót és Deutsch Tamást a kötcsei pikniken.

Áder János az ellenzéki kerekasztalban végzett munkája alapján megkerülhetetlennek nevezte Tölgyessy Pétert, függetlenül attól, hogy most milyen elemzéseket tesz közzé és milyen interjúkat ad.

A volt köztársasági elnök szerint az az alkotmányos konstrukció, ami ma is van, részben az ő keze munkája - olvasható a 24.hu cikkében.

Áder szerint Tölgyessy Péter alaptétele, hogy olyan választási rendszert dolgozzanak ki, ami biztosítja az ország stabil kormányozhatóságát, hozzájárult ahhoz, hogy Magyarország az egyetlen az átalakuló volt kommunista országok közül, ahol nem volt előrehozott választás, nem bukott meg kormány.

A kormányzati munka feltételeit, a kormányzati munka stabilitását, az ehhez szükséges a feltételeket ez a választójogi rendszer biztosította. Ez a Péternek az érdeme, ez elvitathatatlan - mondta Áder János.