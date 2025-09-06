Napokig elérhetetlenek lesznek az OTP egyes szolgáltatásai

Az OTP Bank korábban bejelentette, hogy szeptember 21-én fejlesztési okokból éjféltől 16:00-ig, valamint szeptember 22-én éjféltől reggel 8:00-ig bizonyos szolgáltatások szünetelni fognak, vagy csak részben lesznek elérhetők.
Szeptember 21.
A következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek az internet- és a mobilbankban:
- számlatörténet,
- bankon kívüli deviza utalás,
- egyedi számlakedvezmények lekérdezése,
- folyószámlahitelhez kapcsolódó szolgáltatások,
- gépkocsi nyeremény betétekhez kapcsolódó funkciók.
Szeptember 22.
A következő szolgáltatások nem, vagy csak részlegesen lesznek elérhetőek:
- internet- és mobilbank,
- OTPdirekt,
- online termékigénylés (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla),
- a lakossági hiteligénylésekhez kapcsolódó szolgáltatások,
- az OTP Bank offline és online fizetési termináljain nem lehet tranzakciót végezni, illetve az OTP Bank logós kártyákkal nem lehet fizetni és készpénzt felvenni,
- eBIZ szolgáltatás,
- Electra alkalmazás,
- SmartBróker alkalmazás,
- Vámpénztári rendszer.
Mindezek mellett a bank most bejelentette, hogy szeptember 25-én is leállás várható bizonyos szolgáltatásokban.
Szeptember 25.
Fejlesztési okokból 2025. szeptember 25-én 23:30-tól hajnali 4:00-ig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek:
- internet- és mobilbank,
- eBIZ szolgáltatás,
- Electra alkalmazás,
- SmartBróker alkalmazás,
- Vámpénztári rendszer, valamint
- online termékigénylés (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla).