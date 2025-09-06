ARÉNA
Nyitókép: Facebook/OTP Bank

Napokig elérhetetlenek lesznek az OTP egyes szolgáltatásai

Infostart

Két leállós nap után most egy harmadikat is bejelentett a pénzintézet, érdemes lesz tehát résen lenni és előre tervezni, mert a megjelölt napokon hiába keresünk majd bizonyos szolgáltatásokat.

Az OTP Bank korábban bejelentette, hogy szeptember 21-én fejlesztési okokból éjféltől 16:00-ig, valamint szeptember 22-én éjféltől reggel 8:00-ig bizonyos szolgáltatások szünetelni fognak, vagy csak részben lesznek elérhetők.

Szeptember 21.

A következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek az internet- és a mobilbankban:

  • számlatörténet,
  • bankon kívüli deviza utalás,
  • egyedi számlakedvezmények lekérdezése,
  • folyószámlahitelhez kapcsolódó szolgáltatások,
  • gépkocsi nyeremény betétekhez kapcsolódó funkciók.

Szeptember 22.

A következő szolgáltatások nem, vagy csak részlegesen lesznek elérhetőek:

  • internet- és mobilbank,
  • OTPdirekt,
  • online termékigénylés (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla),
  • a lakossági hiteligénylésekhez kapcsolódó szolgáltatások,
  • az OTP Bank offline és online fizetési termináljain nem lehet tranzakciót végezni, illetve az OTP Bank logós kártyákkal nem lehet fizetni és készpénzt felvenni,
  • eBIZ szolgáltatás,
  • Electra alkalmazás,
  • SmartBróker alkalmazás,
  • Vámpénztári rendszer.

Mindezek mellett a bank most bejelentette, hogy szeptember 25-én is leállás várható bizonyos szolgáltatásokban.

Szeptember 25.

Fejlesztési okokból 2025. szeptember 25-én 23:30-tól hajnali 4:00-ig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek:

  • internet- és mobilbank,
  • eBIZ szolgáltatás,
  • Electra alkalmazás,
  • SmartBróker alkalmazás,
  • Vámpénztári rendszer, valamint
  • online termékigénylés (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla).

