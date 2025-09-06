Napokig elérhetetlenek lesznek az OTP egyes szolgáltatásai

Az OTP Bank korábban bejelentette, hogy szeptember 21-én fejlesztési okokból éjféltől 16:00-ig, valamint szeptember 22-én éjféltől reggel 8:00-ig bizonyos szolgáltatások szünetelni fognak, vagy csak részben lesznek elérhetők.

Szeptember 21.

A következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek az internet- és a mobilbankban:

számlatörténet,

bankon kívüli deviza utalás,

egyedi számlakedvezmények lekérdezése,

folyószámlahitelhez kapcsolódó szolgáltatások,

gépkocsi nyeremény betétekhez kapcsolódó funkciók.

Szeptember 22.

A következő szolgáltatások nem, vagy csak részlegesen lesznek elérhetőek:

internet- és mobilbank,

OTPdirekt,

online termékigénylés (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla),

a lakossági hiteligénylésekhez kapcsolódó szolgáltatások,

az OTP Bank offline és online fizetési termináljain nem lehet tranzakciót végezni, illetve az OTP Bank logós kártyákkal nem lehet fizetni és készpénzt felvenni,

eBIZ szolgáltatás,

Electra alkalmazás,

SmartBróker alkalmazás,

Vámpénztári rendszer.

Mindezek mellett a bank most bejelentette, hogy szeptember 25-én is leállás várható bizonyos szolgáltatásokban.

Szeptember 25.

Fejlesztési okokból 2025. szeptember 25-én 23:30-tól hajnali 4:00-ig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek: