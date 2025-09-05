ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.95
usd:
334.99
bux:
103178.71
2025. szeptember 5. péntek Lőrinc, Viktor
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Police.hu

Csipogott a Balatonnál ellopott telefon, felgyújtotta ijedtében a tettes

Infostart

A balatonalmádi rendőrök elfogtak egy 17 éves sárkeresztúri fiút.

Egy állampolgár jelentette be, hogy augusztus 31-én Balatonalmádiban vett részt ismerősei esküvőjén, és valaki elemelte a hangfalakon felejtett táskáját a benne lévő közel 200 ezer forintos telefonjával.

A nyomozók széles körű adatgyűjtés után megállapították, hogy a készüléket egy, a rendezvényen segédkező 17 éves fiatal lopta el.

A rendőrök szeptember 2-án délután sárkeresztúri otthonában fogták el, majd előállították. Kihallgatásán elismerte tettét, és azt is elmondta, hogy amikor bekapcsolta a telefont, csipogni kezdett, erre ijedtében felgyújtotta - írja a police.hu.

Lopás vétség miatt indult eljárás ellene.

Kezdőlap    Belföld    Csipogott a Balatonnál ellopott telefon, felgyújtotta ijedtében a tettes

lopás

esküvő

balatonalmádi

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Pásztélyi Zsolt: jó lesz az új előjegyzési rendszer, csak arra nem gondoltak, hogy a beutaló 90 nap után lejár

Pásztélyi Zsolt: jó lesz az új előjegyzési rendszer, csak arra nem gondoltak, hogy a beutaló 90 nap után lejár
Változik a szakorvosi kontrollvizsgálatok időpontfoglalási rendszere október 1-jétől, Pásztélyi Zsolt, a Medicina 2000 Poliklinikai és Járóbeteg Szakellátási Szövetség elnöke szerint racionális a lépés, időt takarít meg az ellátó és a beteg is, de szerinte rendezni kell a beutalások rendjét, és a különböző intézmények előjegyzési rendszereit is össze kell még hangolni.
 

Letartóztattak egy beteghordót, pénzért intézett soron kívüli egészségügyi ellátást

VIDEÓ
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Elstartolt az Otthon Start program, itt vannak a részletek. Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.08. hétfő, 18:00
Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Huszonhat ország küldene katonákat Ukrajnába, Trump szerint le kell állni az orosz olajjal - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Huszonhat ország küldene katonákat Ukrajnába, Trump szerint le kell állni az orosz olajjal - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Csütörtökön a párizsi békecsúcs után huszonhat nyugati ország vállalta, hogy békefenntartókat küldene Ukrajnába. Moszkva szerint a háború lezárásának kulcsa az orosz területi nyereségek - ide értve a csak részben elfoglalt megyék teljes átadását - elismerése. Donald Trump amerikai elnök az orosz energiahordozók bojkottjára szólította fel Európát. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megszólalt Nagy Márton a jövő évi minimálbér-emelésről: ettől rengeteg magyar lesz csalódott

Megszólalt Nagy Márton a jövő évi minimálbér-emelésről: ettől rengeteg magyar lesz csalódott

A szakszervezeti oldal részéről már érkezett reakció a bejelentésre.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'I missed Lisbon funicular commute that killed my friend'

'I missed Lisbon funicular commute that killed my friend'

By the time Sonia Silva arrived at the stop, the funicular had crashed and her friend Sandra was dead.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 5. 19:52
Pénteki nyár a Balaton felé: torlódás az M7-esen
2025. szeptember 5. 19:12
Letartóztattak egy beteghordót, pénzért intézett soron kívüli egészségügyi ellátást
×
×
×
×