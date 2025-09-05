Csipogott a Balatonnál ellopott telefon, felgyújtotta ijedtében a tettes

Egy állampolgár jelentette be, hogy augusztus 31-én Balatonalmádiban vett részt ismerősei esküvőjén, és valaki elemelte a hangfalakon felejtett táskáját a benne lévő közel 200 ezer forintos telefonjával.

A nyomozók széles körű adatgyűjtés után megállapították, hogy a készüléket egy, a rendezvényen segédkező 17 éves fiatal lopta el.

A rendőrök szeptember 2-án délután sárkeresztúri otthonában fogták el, majd előállították. Kihallgatásán elismerte tettét, és azt is elmondta, hogy amikor bekapcsolta a telefont, csipogni kezdett, erre ijedtében felgyújtotta - írja a police.hu.

Lopás vétség miatt indult eljárás ellene.