Lezárás jön az M51-esen, máris figyelmeztetnek a várható dugók miatt

Mint a Magyar Közút tájékoztatott, az M1-es autópálya felől és az 5-ös főútról érkezők ne hajtsanak fel az M51-es autóútra. A járművezetők M0-s autóút használatával az M5-ös csomópontot használva tudnak Budapest felé közlekedni.

Felhívták a figyelmet, hogy

az autóút jelentős forgalma miatt időszakos torlódások alakulhatnak ki.

A Magyar Közút a közlekedők türelmét és megértését kéri, továbbá arra biztatja a járművezetőket, hogy még indulás előtt tájékozódjanak a korlátozáshoz kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről a társaság Útinform szolgálatánál.