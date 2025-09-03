ARÉNA
Nyitókép: GettyImages/Joos Mind

Lezárás jön az M51-esen, máris figyelmeztetnek a várható dugók miatt

Infostart

Szalagkorlát javítása miatt csütörtök reggel 8 és délután 3 óra között az M51-es autóútról nem lehet ráhajtani az M5-ös autópályára Budapest felé.

Mint a Magyar Közút tájékoztatott, az M1-es autópálya felől és az 5-ös főútról érkezők ne hajtsanak fel az M51-es autóútra. A járművezetők M0-s autóút használatával az M5-ös csomópontot használva tudnak Budapest felé közlekedni.

Felhívták a figyelmet, hogy

az autóút jelentős forgalma miatt időszakos torlódások alakulhatnak ki.

A Magyar Közút a közlekedők türelmét és megértését kéri, továbbá arra biztatja a járművezetőket, hogy még indulás előtt tájékozódjanak a korlátozáshoz kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről a társaság Útinform szolgálatánál.

