Megvan az első ezer állami segítséggel megszerzett diákjogsi

A kormány intézkedéseinek köszönhetően már csaknem ezer diáknak sikerült megszereznie a jogosítványt – közölte a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára pénteken a Pest vármegyei Zsámbékon.

Maruzsa Zoltán elmondta, a kormány 2024 szeptemberétől biztosította, hogy a KRÉTA-rendszerben minden végzős középiskolás számára elérhető volt a tanévben az ingyenes KRESZ- és az egészségügyi tanfolyam.

Ezzel a lehetőséggel 18 ezer diák élt és közülük 5700-an 2025 augusztus végéig eredményesen lezárták a két tanfolyamot – jelezte.

Mivel a tanfolyamok lezárására 12 hónap áll rendelkezésre, a többieknek is van még idejük erre - tette hozzá.

Maruzsa Zoltán tájékoztatott arról is, hogy a már sikeresen levizsgázott 5700 fiatal közül mintegy négyezren kezdték meg a gyakorlati vezetési órákat, és közülük körülbelül ezren már meg is szerezték a jogosítványt.

Az államtitkár kiemelte, a most kezdődő tanévben fontos változás lesz, hogy már nemcsak a végzős középiskolások végezhetik el a KRÉTA-rendszeren keresztül a két tanfolyamot, hanem 16 éves kortól mindenki számára nyitva áll ez a lehetőség. Ezt azért biztosítják, mert bizonyos okok miatt vannak olyan diákok, akik nem 18 éves korukban fejezik be a középiskolát – fűzte hozzá.