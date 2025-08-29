ARÉNA
2025. augusztus 29. péntek
Leopard 2A7HU harckocsik a páncélosok rendszerbeállító lövészetén az MH Klapka György 1. Páncélosdandár szomódi lőtérén 2024. szeptember 26-án.
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

Hatalmas műveletbe kezd a Magyar Honvédség - durva másfél hónap jön

Infostart / MTI

Hétfőn megkezdődik az Adaptive Hussars 2025 (ADHU 25) nagyszabású országvédelmi gyakorlat, amely a rendszerváltás óta a Magyar Honvédség legnagyobb, legfontosabb és legkomplexebb művelete - idézi a Honvédelmi Minisztérium (HM) pénteki közleménye Böröndi Gábor vezérezredest, a Honvéd Vezérkar főnökét.

A nemzeti és szövetségi szinten is megmérettetést jelentő gyakorlat október közepéig tart.

A következő másfél hónap alatt a NATO védelmi keretein nyugvó gyakorlaton kitalált eseményeken alapuló helyzetekre reagálva olyan mechanizmusokat aktiválnak, amelyek a katonai feladatok összkormányzati előkészítését és támogatását célozzák meg - mondta a vezérezredes.

Hangsúlyozta: a fiktív forgatókönyv alapján tervezett katonai manőverekben és mozgásokban a Magyar Honvédség egésze, továbbá a Magyarországon települt NATO vezetési elemek és alakulatok is részt vesznek.

Az ország több vármegyéjére kiterjedő feladatok végrehajtásába a hivatásos és szerződéses katonák mellett több mint 2000 fős tartalékos állományt is bevon a honvédség, de más NATO-tagállamok erői is aktívan bekapcsolódnak majd.

A magyar haderő megszervezi az ország fegyveres védelmét, előkészíti az itt állomásozó és ide érkező, illetve az ország területén átvonuló szövetséges csapatok fogadását, ellátását és továbbindítását az észak-atlanti szövetség Magyarországra települt erőivel, továbbá az állami közigazgatás és védelmi igazgatás szerveivel közös együttműködésben.

A következő hetekben központi és helyőrségi felkészítéseket tartanak, köztük Lynx gyalogsági harcjárművek, Leopard 2A7HU harckocsik és PzH önjáró lövegek gyakorlatát, éleslövészeteket és menetgyakorlatokat, forgó- és merevszárnyas repülők manővereit, ejtőernyős ugrásokat - közölte a vezérkarfőnök.

A központi gyakorlatok körzetébe és helyőrségi gyakorlóterekre való csapatmozgások és eszközátcsoportosítások miatt fokozott közúti, vasúti, illetve légijármű-forgalomra, valamint intenzív hanghatásra kell számítania a lakosságnak.

Ezekről minden esetben előzetesen tájékoztatják az állampolgárokat - tette hozzá Böröndi Gábor a közlemény szerint.

