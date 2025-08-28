ARÉNA
2025. augusztus 28. csütörtök Ágoston
Nyitókép: Unsplash.com

Nagy a baj: súlyos veszteség érte a Balatont

Infostart

Eltűnt közel 300 millió köbméter víz a tóból.

A Balaton nyári maximális szabályozási szintje idén július vége óta 120 centiméter. Ez az érték korábban 110 centiméter volt, de az éghajlatváltozás és a szélsőséges csapadékeloszlás miatt most már 120 centiméter körüli értéket engednek, hogy legyen tartalék a száraz időszakokra – írja az Időkép.

Nos, a magyar tenger vízszintje az elmúlt időszakban vészesen csökkent. Csak az elmúlt két hét alatt nagyjából 10 centimétert apadt a tó, melynek átlagos vízszintje jelenleg 71 centiméter. Ez azt jelenti, hogy a 120 centiméteres maximum szabályozási szinthez képest közel fél méterrel alacsonyabb a vízállás, a tóból jelenleg nagyjából 294 millió köbméter víz hiányzik – teszik hozzá.

Mennyi csapadék kellene?

A lap kiemeli, hogy ha csak a tó felszínére hulló csapadékot nézzük, akkor nagyjából 490 milliméternyi esőnek kellene esni, de sokkal reálisabb képet ad, hogy mennyi esőre lenne szükség a Balaton egész vízgyűjtőjében. Mivel a lehulló csapadék nem 100 százalékban jut a tóba (beszivárgás, párolgás, tározódás), számolni kell lefolyási tényezővel is. Ennek értéke változó lehet a csapadék intenzitásától és talajállapottól függően. Átlagos értékkel számolva nagyjából

170 milliméter esőre lenne szükség a vízgyűjtőben,

hogy a hiányzó víz pótlódjon a tóban. Erre egyelőre nem számíthatunk, bár hétvégén érkezik egy hidegfront, de ez is inkább csak lokálisan hozhat jelentősebb csapadékot a Balaton környékén – olvasható.

