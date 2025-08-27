Nagyon rákezd az időjárás, két sokkhatást is el kell viselni

A vakáció utolsó hetére még belelendül a nyár, és szerdán kezdődik az igazi felmelegedés: a HungaroMet előrejelzése szerint szerdán ismét száraz időre és sok napsütésre számíthatunk a fátyol- és kevés gomolyfelhő mellett. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 27 és 33 fok között valószínű.

De ezzel még csak kezdődik a kánikula, ami pénteken tetőzhet: a csütörtöki 35 után akár 38 fok is lehet! És az utolsó nyári hétvégén is csak egy-két fokkal megy lejjebb a hőmérséklet, így a diákok és szüleik strandolhatnak még egy jót, mielőtt elindulnak a hétfői, szeptember 1-jei évnyitóra...

De nem csak a hőséget kell elviselni szerdán, hanem egy másik sokkhatást, a hatalmas hőingást is.

Szerda hajnalban ugyanis sokfelé akár 5 fokig is lesüllyedhet a hőmérséklet, és még csütörtökön is sokfelé csak 7 fok lesz, ami azt jelenti, hogy az egész napot nézve csaknem 30 fokos hőmérséklet-különbséget is el kell viselnünk, ami sokak szervezetét megviseli majd.

Aztán szombaton jön egy hullámzó hidegfront záporokkal, zivatarokkal, de országos csapadék nélkül.