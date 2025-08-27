Lejár egy fontos határidő

Az érettségizők rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek.

Hozzátették: az őszi vizsgaidőszakban érettségi vizsgákat a kijelölt középiskolák és a kormányhivatalok szerveznek, amelyek listája, valamint a jelentkezés benyújtásáról szóló legfontosabb információk megtalálhatók az Oktatási Hivatal honlapján.

Az OH kitért arra is, hogy 2025-ben az őszi érettségi vizsgaidőszak október 10-től november 21-ig tart. Az írásbeli vizsgákat október 10-27. között tartják, az emelt szintű szóbeli vizsgák november 6. és 10., a középszintű szóbeli vizsgák pedig november 17. és 21. között lesznek.

A hivatal jelezte továbbá, hogy a vizsgákkal kapcsolatos további információk az OH honlapján olvashatók.