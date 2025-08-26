Rálőttek a magyar képviselő kutyájára a saját otthonában

Megrázó fotókkal együtt tette közzé saját Facebook-oldalán (vigyázat, csak erős idegzetűeknek!) Bari Gergely, egy borsodi önkormányzati képviselő, hogy ötméteres távolságból, saját arlói házában sörétes puskával lőtték meg kutyáját szombaton. Bari Gergely egy vadászt gyanúsít. A rendőrség állatkínzás gyanújával indíthat büntetőeljárást – írta meg a Blikk a képviselő posztja alapján. A képviselő a bejegyzéshez sokkoló képeket is csatolt a megsérült amerikai buldogról.

„Az udvaromon lőtték le a kutyámat Arlón. Nem az erdőben, nem vadat űzve – hanem a saját kerítésemen belül, a házamnál. Egy vadász sörétes fegyverrel rálőtt” – írta a képviselő.

A kutya körül minden csupa vér volt, nyüszített a fájdalomtól. A sebeit a kiérkező állatorvos összevarrta, a lövések minden bizonnyal ötméteres távolságból találták el az állatot. Az eb testében már nincs lövedék, de azért az orvos azt javasolta a gazdáknak, hogy vigyék el további kivizsgálásokra. A történek okára egyelőre nincs magyarázat.