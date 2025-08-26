ARÉNA
2025. augusztus 26. kedd
Magyar Honvédség területvédelmi tartalékos
Nyitókép: Honvédelmi Minisztérium

Már több száz iskolában tanítják a honvédelmet, és most jönnek az általános iskolák

Infostart

Ütemezetten zajlik a honvédelem tantárgy bevezetése a köznevelésbe.

Szeptembertől már 389 középiskolában - 152 gimnázium és 237 technikum - lesz jelen a honvédelem tantárgy - mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf, Magyarország honvédelmi minisztere, hozzátéve, hogy a tantárgy bevezetése a köznevelésbe az elmúlt tanévekben ütemezetten zajlik, az érdeklődés és a résztvevő intézmények száma folyamatosan növekszik.

A 2023/24-es tanévben mindössze 6 középiskolában – 3 gimnáziumban és 3 technikumban – indult el Honvédelem tantárgy oktatása, amelyen 824 diák vett részt. A 2024/25-ös tanévben már 141 intézmény – 43 gimnázium és 98 technikum – csatlakozott, összesen 13 590 diákkal. A Honvédelmi Minisztérium közleménye szerint a számok azt mutatják, hogy a fiatalok és az iskolák körében egyaránt nagy az érdeklődés a tantárgy iránt, amelyet kötelező jelleggel sajátítanak el a diákok a tantárgy oktatásához csatlakozott intézményekben.

A tananyaghoz gyakorlati foglalkozások is kapcsolódnak, többek között

  • egészségügyi és életmentési ismeretek,
  • túlélési és táborozástechnikai alapismeretek, valamint
  • tereptani és tájékozódási gyakorlatok.

Ezek kiegészülhetnek tematikus túrákkal, laktanyalátogatásokkal, hagyományőrző és hadtörténelmi programokkal, valamint küzdősport foglalkozásokkal.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta azt is, hogy

a Honvédelmi Minisztérium a 2025/2026-os tanévben elindítja a Hadapród Programot, amely 30 általános iskolai tagozattal rendelkező intézmény részvételével valósul meg.

A program célja, hogy a 8-14 éves diákok számára élményeken keresztül erősítse a hazaszeretetet és a nemzeti kötődést. A fiatalok szabadidejükben, önkéntes alapon vehetnek részt kulturális eseményeken, hagyományőrző foglalkozásokon és sportprogramokon, amelyek segítenek megérteni a magyar történelem és kultúra üzeneteit, miközben közösségi élményt is nyújtanak.

A Hadapród Program hosszú távon hozzájárul a diákok közösségi felelősségvállalásának erősítéséhez és személyiségük fejlődéséhez – közölte a honvédelmi miniszter.

