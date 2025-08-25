Orbán Viktor: sikeres tárgyalás az oroszokkal

„Sikeres tárgyalás az oroszokkal. Az ukránok szétlőtték a Barátság kőolajvezeték orosz szakaszát, de van műszaki megoldás. Egy hét múlva újraindul a szállítás. Brüsszelre most sem számíthattunk. Velünk és a szlovákokkal szemben ebben az ügyben is az ukránok oldalára álltak. Ez már nem európai, hanem ukrán bizottság” – idézte a Magyar Nemzet Orbán Viktor szombati bejegyzését, amelyet a Harcosok klubjának nevezett zárt Facebook-csoportban tett.

A Barátság kőolajvezetéket a múlt héten rongálta meg ismét egy ukrán támadás. A stratégiai jelentőségű csőrendszer máig Magyarország és Szlovákia egyik legfontosabb energiaellátási forrása. A magyar és a szlovák kormány közös felszólító levelet írt az ügyben Brüsszelnek, felszólítva az Európai Bizottságot, hogy – ígéretének megfelelően – tegyen lépéseket annak érdekében, hogy Ukrajna ne támadja a vezetéket.

Az ügyben levelet váltott Orbán Viktor és Donald Trump amerikai elnök is.