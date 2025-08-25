Hatalmas pofátlanság miatt kellett "satufékeznie" a vonatnak, feljelentés lett belőle – fotó

Az éjszakai órákban Nagytéténynél valaki felhajtott a vágányokra, az autót pedig hátra hagyta a pálya közepén, így az veszélyes akadályt képezett az arra közlekedő vonatok előtt – írja Facebook-bejegyzésében a MÁV-csoport.

A közlekedési vállalat hozzátette, csak a mozdonyvezető lélekjelenlétén és a szerencsén múlt, hogy a Balatonfüredről a Déli pályaudvarra tartó Bagolyvonat még időben fékezni tudott, így elkerülte az ütközést, amely akár súlyos vasúti szerencsétlenséget is okozhatott volna.

Az elakadt járművet végül a katasztrófavédelem és a MÁV együttes erővel távolította el a sínekről, a művelet reggel 8-ig tartott.

A pálya felszabadításáig a távolsági vonatok többsége terelve, Érd felső felé közlekedett, ez okozta a reggeli órákban előforduló 10-20 perces késéseket, illetve az S36-os, valamint a martonvásári Z30-as járatok esetében a járatkimaradásokat.

A MÁV-csoport ismeretlen tettes ellen feljelentést tett, a hatóságok keresik a felelősöket.

Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója életveszélyes felelőtlenségként jellemezte posztjában az esetet. Mint írta, nem tudja, hogy túlzásba vitt bulizás vagy károkozási szándék áll-e a háttérben, azt viszont hangsúlyozta, hogy aki olyan akadályt helyez a sínekre, ami a jármű kisiklását okozhatja, az emberéletekkel játszik és bűncselekményt követ el.