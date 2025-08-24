ARÉNA
2025. augusztus 24. vasárnap
A győztes spanyol Marc Márquez, a Ducati Lenovo Team versenyzője célba és a MotoGP Magyar Nagydíjon, a balatonfőkajári gyorsaságimotoros-világbajnokságon, a Balaton Park Circuit versenypályán 2025. augusztus 24-én.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Vége a MotoGP-nek, rémálom lett az M7-es

Infostart

Az M7-es autópályán, különösen a Budapest felé vezető oldalon, jelentős forgalmi fennakadások alakultak ki vasárnap délután - részben korábbi és friss balesetek, részben a MotoGP Magyar Nagydíj helyszínéről távozók miatt.

Kora délután baleset lassította a közlekedést Balatonvilágos térségében, a 105-ös és 90-es kilométer között, ami miatt szakaszos torlódás alakult ki. Ezt tovább növeli, hogy a 90-es kilométernél, a balatonvilágosi csomópont közelében a motoros verseny miatt is feltorlódott a járműoszlop, így több kilométeren keresztül csak araszolva lehetett haladni.

Később újabb baleset nehezítette a forgalmat Siófok térségében, a 100-as kilométernél; a műszaki mentés befejezése után már két sávon haladhatott a forgalom, de a torlódás csak lassan szűnt meg.

Ugyancsak baleset történt Érd körzetében, a 17-es kilométernél, ahol két személyautó ütközött össze. Itt a forgalom csak egy sávon halad, a torlódás meghaladta az 5 kilométert.

Az M0-s autóút déli szektorán, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, az M1-es és az M7-es autópálya csomópontja között hídjavítást végeznek. A 3-as km-nél három sávot lezártak, a forgalmat sávelhúzással a kollektor ágra terelik, illetve a személygépjárművel közlekedők a szemközti oldal belső sávját is használhatják - írja még az Útinform. (Ha a linkre kattint, akkor a legfrissebb információkat találja)

Közlekedőknek azt javasolják, hogy lehetőség szerint tájékozódjanak az aktuális helyzetről, és előre tervezzék meg az útvonalat, főként az M7-es autópálya környékén, ahol egész nap változók a torlódások és várhatóan hosszabb a menetidő.

Az M7-es autópályán, különösen a Budapest felé vezető oldalon, jelentős forgalmi fennakadások alakultak ki vasárnap délután - részben korábbi és friss balesetek, részben a MotoGP Magyar Nagydíj helyszínéről távozók miatt.
