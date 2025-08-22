ARÉNA
2025. augusztus 22. péntek
Nyitókép: Unsplash.com

Kutya kemény karambol: öt autó tört rommá a négyesen - videó

Infostart

Felvételen a drámai pillanatok: egy kutya miatt öt jármű ütközött az M4-esen.

Egy fedélzeti kamera rögzítette azt a pillanatot, amikor az M4-es főúton, Budapest felé haladva a 28-as kilométernél egy kutya rohant át a kétsávos úton.

A kamerás autó előtt haladók azonnal vészfékeztek, a mögöttük érkezők azonban már nem tudtak megállni, így egymásba csapódtak - írja a bpiautósok.hu.

A felvételen jól látszik, ahogy a hirtelen megjelenő állat teljesen váratlan helyzet elé állítja a sofőröket. Összesen öt jármű tört össze a láncreakcióban, a kamerás pilóta azonban bravúros manőverrel el tudta kerülni az ütközést.

Az eset 2025. augusztus 19-én, reggel 9 óra 37 perckor történt az M4-es 28-as kilométerénél.

