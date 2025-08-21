Ömlik a pénz a Balatonhoz: ezek a fejlesztések jönnek

Az állami építési beruházások új, 2035-ig szóló keretprogramja részeként az Építési és Közlekedési Minisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátotta azt a rendelettervezetet, amely részletesen felsorolja a következő években megvalósuló projekteket.
A rendelettervezet újdonsága nem magukban a projektekben van – ezek többsége már korábban is ismert volt, szerepelt fejlesztési stratégiákban vagy előkészítés alatt állt –, hanem abban, hogy most először egy egységes, ágazati bontású és 2035-ig előretekintő állami beruházási keretprogramba rendezték őket.
A hirbalaton.hu az Építési és Közlekedési Minisztérium által nyilvánosságra hozott beruházási tervből kereste ki a Balatonhoz kapcsolódó fejlesztéseket, melyek az alábbiak:
71-es számú főút, Balatonfüred, Germering utcai csomópont fejlesztése
Balaton vízminőség-védelmi célú iszapkotrása, iszapelhelyezés
A balatonszéplaki szivattyútelep és a hozzá kapcsolódó öntöző rendszer fejlesztés I. ütem
Hévíz-Balaton Airport fejlesztése
Vasúti infrastruktúra fejlesztése a Balaton térségében
Szolgálati lakások kialakítása a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén – pályázati kiírás
Budapest-Balaton kerékpárutat kiegészítő fejlesztés (Budapest-Balaton gyúrói szakasza)
A balatonfüredi Alkony Idősotthon megépítése
Iskolafejlesztés, tanterembővítés Balatonalmádiban a Vörösberényi és a Györgyi Dénes Általános Iskolákban
Új mentőállomás építése Balatonlellén
Balatonfűzfő-Gyártelep településrész vízellátásának rekonstrukciója
Észak-balatoni vasútállomások, megállóhelyek korszerűsítése (kivitelezés)
Dél-balatoni vasútállomások, megállóhelyek rekonstrukciója (kivitelezés)
Keszthely Balatonpart városfejlesztési komplex program
Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése
Balatonfüred 71. sz. főút – Lóczy utca jelzőlámpával szabályozott körforgalmi csomópont
Balatonfüred város Bajcsy-Zsilinszky utca felőjítás, forgalmirend változás
Balatonfüredi Kemping fejlesztés II. ütem
Vitorlás Klubház és kapcsolodó vízi infrastruktúra fejlesztése Balatonalmádiban
Hangárfelújítás a balatonberényi Piarista Vitorlás Üdülőben
Balatonkenese Vak Bottyán Strand és kiszolgáló létesítmények felújítása
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal „A” és”B” épületeinek átalakítása
Balatonfűzfő-Tihany között EuroVelo 14
Tihany – Balatonfűzfő (Balatoni Bringakör)
Balatonboglár-Fonyód (Balatoni Bringakör
Keszthely kerékpárút (Balatoni Bringakör)
Gyenesdiás-Szigliget (Balatoni Bringkör)
Badacsonytomaj-Balatonszepezd (Balatoni Bringakör)
Balatoni Bringakör, Zánka-Örvényes (Balatoni Bringakör)
A balatonfűzfői Szivárvány Óvoda és Bölcsőde (8184 Balatonfűzfő, Bugyogó- forrás utca 15.) székhelyóvoda új épületének megépítése
Keszthely belváros és Zámor településrész csapadékvíz elvezetés fejlesztése
Keszthely, Festetics-kastély parkjának fejlesztése, Laktanya területének helyreállítása
A 71. sz., 2×2 sávos, emelt sebességű (R71) főút Keszthely (Fenyves fasor) és Keszthely (nyugat) közötti, mintegy 7 km-es szakasza párhuzamos kerékpárút fejlesztése.
Siófok elkerülő út, 65. sz. főút és Somlay Artúr utca közötti szakasza
Badacsonytördemic turisztikai attraktivitásának javítása
Vasútállomások felújítása (Badacsonytomaj, Badacsony és Badacsonytördemic állomáson)
Fonyódligeti Erzsébet-tábor megközelítését biztosító közúti kapcsolat fejlesztése
Tihanyi Honthy-villa épületegyüttes fejlesztése