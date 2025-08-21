ARÉNA
2025. augusztus 21. csütörtök
Nyitókép: Unsplash.com

Ömlik a pénz a Balatonhoz: ezek a fejlesztések jönnek

Infostart

A kormány nyilvánosságra hozta új, 2035-ig szóló állami építési beruházási programját, amely több mint 9 500 milliárd forintos kerettel számol. A rendelettervezet részletesen tartalmazza a 2025-ben és 2026-ban induló, valamint befejeződő projekteket. A tervek között számos, a Balaton térségét érintő beruházás is szerepel.

Az állami építési beruházások új, 2035-ig szóló keretprogramja részeként az Építési és Közlekedési Minisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátotta azt a rendelettervezetet, amely részletesen felsorolja a következő években megvalósuló projekteket.

A rendelettervezet újdonsága nem magukban a projektekben van – ezek többsége már korábban is ismert volt, szerepelt fejlesztési stratégiákban vagy előkészítés alatt állt –, hanem abban, hogy most először egy egységes, ágazati bontású és 2035-ig előretekintő állami beruházási keretprogramba rendezték őket.

A hirbalaton.hu az Építési és Közlekedési Minisztérium által nyilvánosságra hozott beruházási tervből kereste ki a Balatonhoz kapcsolódó fejlesztéseket, melyek az alábbiak:

71-es számú főút, Balatonfüred, Germering utcai csomópont fejlesztése

Balaton vízminőség-védelmi célú iszapkotrása, iszapelhelyezés

A balatonszéplaki szivattyútelep és a hozzá kapcsolódó öntöző rendszer fejlesztés I. ütem

Hévíz-Balaton Airport fejlesztése

Vasúti infrastruktúra fejlesztése a Balaton térségében

Szolgálati lakások kialakítása a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén – pályázati kiírás

Budapest-Balaton kerékpárutat kiegészítő fejlesztés (Budapest-Balaton gyúrói szakasza)

A balatonfüredi Alkony Idősotthon megépítése

Iskolafejlesztés, tanterembővítés Balatonalmádiban a Vörösberényi és a Györgyi Dénes Általános Iskolákban

Új mentőállomás építése Balatonlellén

Balatonfűzfő-Gyártelep településrész vízellátásának rekonstrukciója

Észak-balatoni vasútállomások, megállóhelyek korszerűsítése (kivitelezés)

Dél-balatoni vasútállomások, megállóhelyek rekonstrukciója (kivitelezés)

Keszthely Balatonpart városfejlesztési komplex program

Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése

Balatonfüred 71. sz. főút – Lóczy utca jelzőlámpával szabályozott körforgalmi csomópont

Balatonfüred város Bajcsy-Zsilinszky utca felőjítás, forgalmirend változás

Balatonfüredi Kemping fejlesztés II. ütem

Vitorlás Klubház és kapcsolodó vízi infrastruktúra fejlesztése Balatonalmádiban

Hangárfelújítás a balatonberényi Piarista Vitorlás Üdülőben

Balatonkenese Vak Bottyán Strand és kiszolgáló létesítmények felújítása

Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal „A” és”B” épületeinek átalakítása

Balatonfűzfő-Tihany között EuroVelo 14

Tihany – Balatonfűzfő (Balatoni Bringakör)

Balatonboglár-Fonyód (Balatoni Bringakör

Keszthely kerékpárút (Balatoni Bringakör)

Gyenesdiás-Szigliget (Balatoni Bringkör)

Badacsonytomaj-Balatonszepezd (Balatoni Bringakör)

Balatoni Bringakör, Zánka-Örvényes (Balatoni Bringakör)

A balatonfűzfői Szivárvány Óvoda és Bölcsőde (8184 Balatonfűzfő, Bugyogó- forrás utca 15.) székhelyóvoda új épületének megépítése

Keszthely belváros és Zámor településrész csapadékvíz elvezetés fejlesztése

Keszthely, Festetics-kastély parkjának fejlesztése, Laktanya területének helyreállítása

A 71. sz., 2×2 sávos, emelt sebességű (R71) főút Keszthely (Fenyves fasor) és Keszthely (nyugat) közötti, mintegy 7 km-es szakasza párhuzamos kerékpárút fejlesztése.

Siófok elkerülő út, 65. sz. főút és Somlay Artúr utca közötti szakasza

Badacsonytördemic turisztikai attraktivitásának javítása

Vasútállomások felújítása (Badacsonytomaj, Badacsony és Badacsonytördemic állomáson)

Fonyódligeti Erzsébet-tábor megközelítését biztosító közúti kapcsolat fejlesztése

Tihanyi Honthy-villa épületegyüttes fejlesztése

