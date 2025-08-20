ARÉNA
2025. augusztus 20. szerda István
Nyitókép: Facebook/Kovács Zoltán

Beindult Budapesten az operatív törzs

Infostart / MTI

Reggel 7 órakor megkezdte működését az augusztus 20-ai nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs - közölte a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár szerdán a Facebook-oldalán.

Kovács Zoltán bejegyzése szerint a munkában közreműködik többek között a rendőrség, a honvédség, a katasztrófavédelem, a mentőszolgálat, a meteorológiai szolgálat, a Budapesti Közlekedési Központ, a Budapest Közút, valamint a fővárosi kormányhivatal.

Megjegyezte, hogy augusztus 16. óta nagy érdeklődés mellett zajlanak a Szent István-napi rendezvénysorozat központi programjai Budapesten; szombat óta már több tízezren vettek részt az eseményeken.

Kovács Zoltán közölte, hogy a nemzeti ünnep a hagyományoknak megfelelően zászlófelvonással és tisztavatással kezdődik a Kossuth Lajos téren, ezt követi a Duna feletti légi parádé.

Az érdeklődők 10 és 18 óra között ingyenesen tekinthetik meg a Szent Koronát a Parlamentben, délután a Szent István-bazilikánál ünnepi szentmisét és Szent Jobb körmenetet tartanak, este pedig látványos tűzijáték és drónshow várja az érdeklődőket - jelezte.

"Ünnepeljük biztonságban Magyarország születésnapját!" - írta az államtitkár.

Belföld    Beindult Budapesten az operatív törzs

kovács zoltán

nemzeti ünnep

augusztus 20

