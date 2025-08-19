Ellenzéki szereplők összecsapásába torkollott a dorogi Tisza-fórum

Dorogon folytatta kedden 80 napos nyári-őszi országjárását a Tisza Párt elnökeként Magyar Péter.

A Facebook-oldalán zajlott élő közvetítésből kiderült, amit az ellenzéki pártvezető korábban már sejtett és ki is posztolt, hogy a Mi Hazánk által összecsődített társaság zavarta meg a dorogi lakossági fórumot, a csapatban márpedig Toroczkai László pártelnök is megjelent, és folyamatosan zavarták a rendezvényt.

Ezt megelégelve Magyar Péter azt kérte az ellenzéki „riválisoktól” – akiket provokátoroknak és fideszes szatelitellenzékieknek nevezett –, hogy távozzanak, a megjelent rendőröktől is azt kérte, működjenek ebben közre.

Toroczkai László a vádakra reakcióképpen egy mappát adott át, amelyben – állítása szerint – az szerepelt, hogyan szavazott pártja az önkormányzatokban, illetve az Országgyűlésben. Kérdezni is akart a fórumon, de Magyar Péter azt mondta: ezúttal civilek kérdezhetnek.

Hosszasan zajlott a vita Magyar Péter és az általa provokátoroknak nevezett csoport tagjai között, a pártelnök pedig azt tudakolta, miért nem a székesfehérvári kórházban igyekeznek segíteni, Toroczkai Lászlótól pedig azt, hogy miért nem Orbán Viktorral vitázik, ahelyett, hogy együtt jelenik meg vele a közmédiában, ahová Magyar Pétert „be sem engedik”.

A rendőrök végül nem segítettek Toroczkaiék távozásában.

Magyar Péter egyébként a fórumon arról beszélt, hogy aki tényleg a békéért tesz, az elutazott a hét elején Washingtonba. Most azonban Dorogra „rendelték a teljes kormánypropagandát” és a segédcsapatokat”, amíg „a kormány és a Megafon nyaral”.

A jelenetsor itt megtekintető.