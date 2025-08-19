ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.79
usd:
337.37
bux:
106479.95
2025. augusztus 19. kedd Huba
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia augusztus 20.
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Facebook/Magyar Péter

Ellenzéki szereplők összecsapásába torkollott a dorogi Tisza-fórum

Infostart

Magyar Péter előre megmondta, a Mi Hazánk aktivistái a látogatás megzavarására készülnek, ami végül be is következett. A Tisza Párt elnöke szemtől szembe beszélt Toroczkai Lászlóval.

Dorogon folytatta kedden 80 napos nyári-őszi országjárását a Tisza Párt elnökeként Magyar Péter.

A Facebook-oldalán zajlott élő közvetítésből kiderült, amit az ellenzéki pártvezető korábban már sejtett és ki is posztolt, hogy a Mi Hazánk által összecsődített társaság zavarta meg a dorogi lakossági fórumot, a csapatban márpedig Toroczkai László pártelnök is megjelent, és folyamatosan zavarták a rendezvényt.

Ezt megelégelve Magyar Péter azt kérte az ellenzéki „riválisoktól” – akiket provokátoroknak és fideszes szatelitellenzékieknek nevezett –, hogy távozzanak, a megjelent rendőröktől is azt kérte, működjenek ebben közre.

Toroczkai László a vádakra reakcióképpen egy mappát adott át, amelyben – állítása szerint – az szerepelt, hogyan szavazott pártja az önkormányzatokban, illetve az Országgyűlésben. Kérdezni is akart a fórumon, de Magyar Péter azt mondta: ezúttal civilek kérdezhetnek.

Hosszasan zajlott a vita Magyar Péter és az általa provokátoroknak nevezett csoport tagjai között, a pártelnök pedig azt tudakolta, miért nem a székesfehérvári kórházban igyekeznek segíteni, Toroczkai Lászlótól pedig azt, hogy miért nem Orbán Viktorral vitázik, ahelyett, hogy együtt jelenik meg vele a közmédiában, ahová Magyar Pétert „be sem engedik”.

A rendőrök végül nem segítettek Toroczkaiék távozásában.

Magyar Péter egyébként a fórumon arról beszélt, hogy aki tényleg a békéért tesz, az elutazott a hét elején Washingtonba. Most azonban Dorogra „rendelték a teljes kormánypropagandát” és a segédcsapatokat”, amíg „a kormány és a Megafon nyaral”.

A jelenetsor itt megtekintető.

Kezdőlap    Belföld    Ellenzéki szereplők összecsapásába torkollott a dorogi Tisza-fórum

toroczkai lászló

dorog

magyar péter

tisza párt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Donald Trump: Vlagyimir Putyin velem akar megegyezni

Donald Trump: Vlagyimir Putyin velem akar megegyezni
A washingtoni csúcstalálkozón egy véletlenül bekapcsolva maradt mikrofon rögzítette, amit az amerikai elnök mondott a francia államfőnek: "Putyin meg akar egyezni. Velem akar megegyezni, bármilyen furcsán hangzik is!" Az egymást követő tárgyalások – Trump, Putyin, uniós vezetők és ukrán elnök – nyomán egyes, néha váratlan mondatokból lehet megpróbálni körvonalazni, melyik szereplő milyen álláspontot vett fel.
 

Óvatos derűlátás támadt Berlinben

Orbán Viktor négy pontban értékelte a 27 EU-állam vezetőjének tanácskozását

Bern vagy Budapest? Így kivételeznének az orosz elnökkel

Szergej Lavrov elárulta, hogy miét kérnek a békéért cserébe

Erről egyeztetett telefonon Vlagyimir Putyin és Donald Trump

Kiderült Giorgia Meloni egyik titka – videó

Épp estére üthet be a durva idő

Épp estére üthet be a durva idő

Szerdán, augusztus 20-án egészen estig napos, gomolyfelhős, csapadékmentes időre kell készülni, kora estétől azonban az ország északnyugati felében nő a záporok, zivatarok esélye - írta a HungaroMet Zrt. a közösségi oldalán oldalán.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Trump Putyinnal és Európával tárgyal: béke vagy tűzszünet? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Újra MotoGP Magyarországon. Talmácsi Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.19. kedd, 18:00
Bán Teodóra
a Margitszigeti Szabadtéri Színház ügyvezető igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Minimális béremelést ad a Starbucks az USA-ban

Minimális béremelést ad a Starbucks az USA-ban

A Starbucks szerény, 2 százalékos béremelést ad minden észak-amerikai alkalmazottjának idén, miközben Brian Niccol vezérigazgató irányítása alatt a vállalat szigorú költségkontrollt alkalmaz a cég helyzetének javítása érdekében - tudósított az ESM kiskereskedelmi szakportál.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A béke ára: Oroszország végre elárulta, mit akar a háború lezárásáért cserébe

A béke ára: Oroszország végre elárulta, mit akar a háború lezárásáért cserébe

Oroszország csak akkor köthet hosszú távú békemegállapodást Ukrajnával, ha biztosítják az orosz biztonsági érdekeket és az oroszajkú kisebbség jogait.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump rules out sending US troops to Ukraine as part of security guarantees

Trump rules out sending US troops to Ukraine as part of security guarantees

The US president says Russia's Vladimir Putin would face a "rough situation" if he doesn't co-operate in the peace process.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 19. 16:57
Többórás leállás jön az egyik szolgáltatónál, a számlabefizetés sem lesz elérhető
2025. augusztus 19. 16:20
Orbán Viktor négy pontban értékelte a 27 EU-állam vezetőjének tanácskozását
×
×
×
×