2025. augusztus 18. hétfő
Világűr, 2023. november 7.Az Európai Űrügynökség, az ESA által 2023. november 7-én közreadott, az Euclid nevű űrtávcső által készített kép az IC 342 spirálgalaxisról, amely a Földtől nagyjából 7-11 millió fényévre helyezkedik el és mintegy 100 milliárd csillagot rejt. Az ESA a mai napon közölte az Euclid első színes felvételeit. A júliusban indított teleszkóp által készített képeken a Tejútrendszer csillagközi felhői és csillaghalmazai, valamint távoli galaxisok és galaxishalmazok tárulnak fel, egészen elképesztő részletességgel.
Nyitókép: MTI/AP/Európai Űrügynökség

Ritka égi jelenség lesz megfigyelhető szerda hajnalban

Infostart / MTI

Három bolygó, a Hold és több fényes csillag, valamint csillaghalmaz kerül közel egymáshoz augusztus 20-án hajnalban - adta hírül a Svábhegyi Csillagvizsgáló.

A ritka jelenség megfigyeléséhez nincs szükség távcsőre, szabad szemmel is tökéletesen látható lesz. Hajnali négy óra után több bolygó, csillag és csillaghalmaz egymást követve emelkednek a horizont fölé. Az Ikrek csillagkép két legfényesebb csillaga, a Castor és a Pollux, a két ragyogó bolygó, a Jupiter és a Vénusz, valamint a Hold négyszöget formálnak, amelyet halványabb csillagok, köztük a Wasat, a Mekbuda és a Kappa Geminorum, egészítenek ki.

Már 2 óra 45 perctől a horizont fölé emelkedik a Castor, a Hold keskeny sarlója és a fényes Jupiter. A Hold bal oldalán kicsit magasabban látható a Castor, jobbra pedig a Jupiter ragyog. Röviddel később csatlakozik a Pollux és a vakítóan fényes Vénusz, így kialakul a négyszöget formáló látványos csoportosulás.

Az együttállásokat négy óra után 20 perccel lehet a legjobban megfigyelni, amikor a csillagok, a bolygók és a holdsarló már elég magasra emelkedtek, de az ég még kellően sötét. Aki kézi látcsővel is kísérletezne, az 4 óra 10 perc körül észlelheti a Vénusz közelében az NGC 2420 csillaghalmazt.

A hajnal másik látványos párosát a Merkúr és a Praesepe (Jászol) csillaghalmaz adja a Rák csillagképben, amit 4 óra 30 perc körül lehet majd megfigyelni. A Merkúr szabad szemmel is jól látható lesz, a csillaghalmaz azonban csak binokulárral vagy kisebb távcsővel lesz észlelhető.

Kiss Ambrus hitelkeretről, a busztüzekről és a Flórián-beruházás csúszásáról is beszélt az Arénában

Kiss Ambrus hitelkeretről, a busztüzekről és a Flórián-beruházás csúszásáról is beszélt az Arénában
A Fővárosi Önkormányzatnak meg kellett emelnie a folyószámla-hitelkeretét, amelyből a város rendszeres kiadásait fedezi – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Kiss Ambrus, a Főpolgármester Hivatal főigazgatója, aki a busztüzek kapcsán hangsúlyozta: biztonságosak a közösségi közlekedés járművei. A Flórián téri felüljáró felújításánál egyelőre két hónap csúszással számolnak.
„A győztes csökkentett ultimátuma a vesztesnek” – Bendarzsevszkij Anton szerint nagy fordulat jöhet a háborúban

„A győztes csökkentett ultimátuma a vesztesnek” – Bendarzsevszkij Anton szerint nagy fordulat jöhet a háborúban

Messze vannak még a felek a békétől, mert messze vannak egymástól az álláspontok is – mondta az InfoRádióban az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója. A posztszovjet térség szakértője szerint ha Ukrajna megkapja a biztonsági garanciákat, elképzelhető, hogy Volodimir Zelenszkij hajlandó lesz kompromisszumra vagy valamilyen engedményekre, mert ezek Ukrajna hosszú távú fennmaradásának a feltételei lehetnek.
 

Volodimir Zelenszkij: Oroszországot csak erővel lehet békére kényszeríteni - videó

Szijjártó Péter visszaszólt az ukrán külügyminiszternek

Kínának is van mondanivalója "Alaszkáról"

Oroszország csak lő és lő - ennyit ért Vlagyimir Putyin alaszkai látogatása

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Trump Putyinnal és Európával tárgyal: béke vagy tűzszünet? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Újra MotoGP Magyarországon. Talmácsi Gábor, Inforádió, Aréna
 
Elkezdődött a Trump-Zelenszkij csúcs, ma eldőlhet Ukrajna sorsa - Percről percre a Trump-Zelenszkij-EU tárgyalásról

Elkezdődött a Trump-Zelenszkij csúcs, ma eldőlhet Ukrajna sorsa - Percről percre a Trump-Zelenszkij-EU tárgyalásról

Elkezdődött Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csúcstalálkozója a Fehér Házban - az eseményen számos európai vezető és a NATO főtitkára is részt vesz. Trump a múlt héten találkozott az orosz elnökkel, erről is biztosan szó lesz a tárgyalóasztalnál.  Cikkünk percről percre frissül a Trump-Zelenszkij találkozó eseményeivel.

Lefújták az augusztus 20-i tűzijátékot ezekben a városokban: mi áll a háttérben?

Lefújták az augusztus 20-i tűzijátékot ezekben a városokban: mi áll a háttérben?

Egyre több magyar település dönt úgy, hogy nem rendez tűzijátékot augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén.

Zelensky and Trump meet at White House for Ukraine talks

Zelensky and Trump meet at White House for Ukraine talks

Watch live as the Ukrainian and US leaders meet at the Oval Office for the first time since their showdown in February.

