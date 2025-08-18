ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.04
usd:
338.68
bux:
105519.51
2025. augusztus 18. hétfő Ilona
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia augusztus 20.
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Orbán Balázs hivatalos Facebook-oldala

MCC: megkezdődik a miskolci Korona Szálló teljeskörű felújítása

Infostart / MTI

Hosszú és alapos előkészítő munka, valamint a megfelelő jogi eljárások lezárását követően megkezdődik Miskolc ikonikus épületének, a Korona Szállónak a teljeskörű felújítása, illetve a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei tehetséggondozó központ kialakítása. A kivitelező átvette a munkaterületet, és a szükséges biztonsági intézkedések betartása mellett megkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok - közölte a Mathias Corvinus Collegium (MCC)

A több mint 130 éves épület csaknem négy évtizede zárva, állapota az elmúlt években drámai mértékben romlott. Sokáig senki nem vállalkozott arra, hogy megmentse a kiemelkedő értéket képviselő ingatlant.

Felidézték: az MCC 2020 végén vásárolta meg az épületet Miskolc önkormányzatától. Az ingatlan birtokba vételét követően az alapítvány folyamatosan állagmegóvási munkálatokat végzett az épületen, melyek célja az építészeti értékek megóvása és a további pusztulás megelőzése volt.

A felújítással az MCC vállalta, hogy megőrzi és újjáéleszti a történelmi épületet, visszaadva régi rangját, és új, a 21. századi igényeknek megfelelő funkciókkal látja el.

Közlésük szerint a most induló beruházás az elmúlt évek egyik legnagyobb léptékű és jelentőségű fejlesztése Miskolcon, amelynek során a belváros nagy múltú épülete újul meg, és ezzel a város egy jelenlegi szégyenfoltja tűnik el a sétálóutcáról. A felújítást követően az épület ismét Miskolc és a régió életének fontos kulturális központja lesz: otthont ad városi rendezvényeknek, konferenciáknak, kulturális programoknak, működik majd benne étterem, kávézó, valamint több mint 300 tehetséges diák tanulhat itt tízéves kortól egészen az egyetemi diploma megszerzéséig, sőt azon túl is - olvasható a közleményben.

Hozzátették: a Széchenyi utcai épületrészben található vendéglátóhely - a mai kor elvárásainak megfelelő, ellenben a múlt századot idéző hangulattal - megnyitja kapuit a városban lakók és az odalátogatók előtt. A miskolciak számára csak "Vörös teremként" (volt Kossuth mozi), illetve "Fehér teremként" ismert egykori galériás báltermek teljeskörű műemléki felújítást kapnak, és a nagyközönség számára is nyitottakká válnak: impozáns helyszínül szolgálhatnak majd városi nagyrendezvények, konferenciák, bálok, iskolai ünnepségek és szalagavatók megrendezésénél.

Az épületegyüttes által határolt belső udvar is teljesen megújul.

A Patak utca felől - a diákok és az ide látogatók rekreációját szolgáló - "zöld szigetet" alakítanak ki, az épületet körülvevő közterületeken pedig kerékpártárolókat állítanak fel. A tehetséggondozó intézmény oktatási célú helyiségei a meglévő épületállomány bővítésével létrejövő új épületszárnyakban kapnak helyet. A munkálatok végeztével, az épületegyüttes a harmadik legnagyobb központja lesz a Kárpát-medencei tehetséggondozó intézménynek.

A Mathias Corvinus Collegium számára kiemelten fontos, hogy a bontási és építési munkálatok a lehető legkisebb kellemetlenséget okozzák a környéken élőknek, az intézményeknek és a vállalkozásoknak - írták. Ennek érdekében a kivitelező minden előírást maradéktalanul betart, a zajterhelést az előírt határértékek alatt tartja, a lehető legkisebbre csökkenti a szállópor mértékét, illetve további technikai megoldásokkal is törekszik a környezeti terhelés csökkentésére és a biztonság garantálására. Emellett a kivitelező vállalja, hogy a beruházás megvalósításának időszakában a villamosközlekedés zavartalan lesz.

A folyamatos tájékoztatásról egy információs honlap is gondoskodik, amelyet itt érhető el: https://koronaszallo.hu/

A Mathias Corvinus Collegium a Kárpát-medence legjelentősebb tehetséggondozó intézménye, amely jelenleg 31 helyszínen működik. Az általános iskola felső tagozatától a felnőtt korig közcélú, ingyenes programokat kínál, amelyekben több mint 7800 diák vesz részt. Miskolcon jelenleg több mint 250 diák tanul az MCC különböző programjaiban, számuk a beruházás befejeztével meghaladja majd a háromszázat. Az új épületkomplexum Széchenyi utcai épületrészében 50 szobás diákszállás biztosítja majd az ott tanulók fejlődéséhez szükséges nyugodt körülményeket - közölték.

Mint az ilyen korú épületeknél megszokott, számos váratlan tényező nehezítheti a kivitelezést, de a tervek szerint a munkálatok előreláthatólag két éven belül fejeződhetnek be. Ezt követően az egykori Korona Szálló épülete egyfajta szellemi központként szolgál majd a város mindennapjaiban és a tehetséggondozás, az értelmiségi párbeszéd, valamint a kulturált szórakozás miskolci fellegvára lesz ismét - írta közleményében az MCC.

Kezdőlap    Belföld    MCC: megkezdődik a miskolci Korona Szálló teljeskörű felújítása

miskolc

mcc

korona szálló

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kiss Ambrus hitelkeretről, a busztüzekről és a Flórián-beruházás csúszásáról is beszélt az Arénában

Kiss Ambrus hitelkeretről, a busztüzekről és a Flórián-beruházás csúszásáról is beszélt az Arénában
A Fővárosi Önkormányzatnak meg kellett emelnie a folyószámla-hitelkeretét, amelyből a város rendszeres kiadásait fedezi – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Kiss Ambrus, a Főpolgármester Hivatal főigazgatója, aki a busztüzek kapcsán hangsúlyozta: biztonságosak a közösségi közlekedés járművei. A Flórián téri felüljáró felújításánál egyelőre két hónap csúszással számolnak.
„A győztes csökkentett ultimátuma a vesztesnek” – Bendarzsevszkij Anton szerint nagy fordulat jöhet a háborúban

„A győztes csökkentett ultimátuma a vesztesnek” – Bendarzsevszkij Anton szerint nagy fordulat jöhet a háborúban

Messze vannak még a felek a békétől, mert messze vannak egymástól az álláspontok is – mondta az InfoRádióban az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója. A posztszovjet térség szakértője szerint ha Ukrajna megkapja a biztonsági garanciákat, elképzelhető, hogy Volodimir Zelenszkij hajlandó lesz kompromisszumra vagy valamilyen engedményekre, mert ezek Ukrajna hosszú távú fennmaradásának a feltételei lehetnek.
 

Volodimir Zelenszkij: Oroszországot csak erővel lehet békére kényszeríteni - videó

Szijjártó Péter visszaszólt az ukrán külügyminiszternek

Kínának is van mondanivalója "Alaszkáról"

Oroszország csak lő és lő - ennyit ért Vlagyimir Putyin alaszkai látogatása

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Trump Putyinnal és Európával tárgyal: béke vagy tűzszünet? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Újra MotoGP Magyarországon. Talmácsi Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.19. kedd, 18:00
Bán Teodóra
a Margitszigeti Szabadtéri Színház ügyvezető igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Történelmi csúcstalálkozó lesz a Fehér Házban, eldőlhet Ukrajna sorsa - Percről percre a Trump-Zelenszkij-EU csúcsról

Történelmi csúcstalálkozó lesz a Fehér Házban, eldőlhet Ukrajna sorsa - Percről percre a Trump-Zelenszkij-EU csúcsról

Hamarosan elkezdődik Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csúcstalálkozója a Fehér Házban - az eseményen számos európai vezető és a NATO főtitkára is részt vesz. Trump a múlt héten találkozott az orosz elnökkel, nem kizárt, hogy a fő téma az lesz, hogy meggyőzze Zelenszkijt arról, hogy engedje el a Donbaszt biztonsági garanciákért és az orosz-ukrán háború lezárásáért cserébe. Sajtóinformációk szerint az EU-s vezetők viszont arról akarják meggyőzni Trumpot, hogy Vlagyimir Putyin orosz vezető csak az időt akarja húzni. Cikkünk percről percre frissül a Trump-Zelenszkij találkozó eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Pánik az egyik településen: szennyezés érte a Balatont, fertőtlenítés indult

Pánik az egyik településen: szennyezés érte a Balatont, fertőtlenítés indult

Szennyvíz került a Balatonba Balatonszemesnél, miután egy helyi lakópark medencéjét ürítették ki.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
European leaders arrive at White House ahead of Trump's talks with Zelensky

European leaders arrive at White House ahead of Trump's talks with Zelensky

“I’ll get it done,” the US president says before the meeting, as Zelensky calls for "a real ceasefire" and security guarantees for Ukraine.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 18. 18:45
A benzinkutakon is lehet azonosíttatni az elkóborolt kutyákat
2025. augusztus 18. 18:18
Kiss Ambrus hitelkeretről, a busztüzekről és a Flórián-beruházás csúszásáról is beszélt az Arénában
×
×
×
×