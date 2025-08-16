Elesett a pécsi vonal, akcióban az InterCity pótlóbuszok

Műszaki hiba miatt változásokra kell számítani a pécsi fővonalon - közölte a Mávinform szombaton a honlapján.

Azt írták, hogy a Pusztaszabolcsról 14:04-kor Dombóvárra elindult S40-es vonat (8024) Regölynél meghibásodott, a motorvonat elvontatásáig Keszőhidegkút-Gyönk és Szakály-Hőgyész között szünetel a vonatforgalom.

A szakaszon a Mecsek IC-k helyett pótlóbuszok közlekednek, ennek megfelelően a pécsi fővonalon a délutáni órákban 30-60 perccel hosszabb eljutási időre kell számítani - olvasható a tájékoztatásban.