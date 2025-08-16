ARÉNA
Nyitókép: Volánbusz Zrt.

Elesett a pécsi vonal, akcióban az InterCity pótlóbuszok

Infostart

Egy órás késés is lehet.

Műszaki hiba miatt változásokra kell számítani a pécsi fővonalon - közölte a Mávinform szombaton a honlapján.

Azt írták, hogy a Pusztaszabolcsról 14:04-kor Dombóvárra elindult S40-es vonat (8024) Regölynél meghibásodott, a motorvonat elvontatásáig Keszőhidegkút-Gyönk és Szakály-Hőgyész között szünetel a vonatforgalom.

A szakaszon a Mecsek IC-k helyett pótlóbuszok közlekednek, ennek megfelelően a pécsi fővonalon a délutáni órákban 30-60 perccel hosszabb eljutási időre kell számítani - olvasható a tájékoztatásban.

Tűzszünet nélkül zárná le az ukrajnai háborút Donald Trump

Hétfőn kiderülhet, mikot lesz a Trump-Putyin-Zelenszkij találkozó - legalábbis az amerikai elnök szerint. Az orosz elnök külpolitikai tanácsadója ugyanis azt mondta: Putyin, Trump és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök lehetséges hármas találkozójának kérdése az anchorage-i tárgyalások során nem merült fel
 

Köhög vagy kapar a torka? A mostani időjárásban ez nem meglepő – mutatjuk, miért

Az elmúlt napokban az ózonkoncentráció idehaza is sok helyen jelentősen meghaladta az uniós egészségügyi határértéket, ami egyébként jóval enyhébb, mint amit az Egészségügyi Világszervezet ajánl – mondta az InfoRádióban Szegő Judit. A Levegő Munkacsoport projektvezetője szerint hosszabb távon a közlekedés környezetbarátabbá tétele és a metánkibocsátás csökkentése hozhatna pozitív változásokat.
 

Áttörés nélkül zárult a Trump-Putyin csúcs, tombol tovább a háború - Híreink az ukrán frontról szombaton

Bár állítólag sok mindenről megegyeztek, áttörés, tűzszünet, konkrét megállapodások kihirdetése nélkül zárult a csúcstalálkozó Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnökök közt. A frontvonalon tovább tombolnak a harcok: Pokrovszk északi részén ellentámadásba lendültek az ukrán csapatok és sikerült az oroszokat visszaszorítani Veszele-Kucseriv Jar térségében, mindemellett Kosztyantynivkát szorongatják az orosz csapatok. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati eseményeivel.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
Trump shifts position on Ukraine ceasefire after meeting Putin

After leaving Alaska, Trump says he would prefer to "go directly to a peace agreement" to end the war in Ukraine, rather than a temporary ceasefire.

