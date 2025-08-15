Ne használja ezt a konyhai eszközt!

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) tájékoztatása szerint a konyhai eszközben a határértéket meghaladó primer aromás aminok (PPA) kioldódását mutatták ki, ami azért veszélyes, mert a vegyület élelmiszerbe kerülve rákkeltő, karcinogén hatású lehet.

A termékvisszahívás a Habkanál elnevezésű terméket érinti, amelyet 2023. decembertől idén június 13-áig értékesítettek.

Az NKFH arra kéri a fogyasztókat, hogy a terméket ne használják. A visszagyűjtött eszközök megsemmisítését vagy elszállítását az NKFH nyomon követi.

További részletek itt.

(Címlapképünk illusztráció.)