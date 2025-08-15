ARÉNA
Infostart.hu
2025. augusztus 15. péntek
Nyitókép: Pexels.com

Ne használja ezt a konyhai eszközt!

Infostart / MTI

Rákkeltő anyag kioldódásának veszélye miatt a TEDi Árukereskedelmi Kft. az általa forgalmazott Habkanál elnevezésű termék visszahívását kezdeményezte. - közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) csütörtökön az MTI-vel.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) tájékoztatása szerint a konyhai eszközben a határértéket meghaladó primer aromás aminok (PPA) kioldódását mutatták ki, ami azért veszélyes, mert a vegyület élelmiszerbe kerülve rákkeltő, karcinogén hatású lehet.

A termékvisszahívás a Habkanál elnevezésű terméket érinti, amelyet 2023. decembertől idén június 13-áig értékesítettek.

Az NKFH arra kéri a fogyasztókat, hogy a terméket ne használják. A visszagyűjtött eszközök megsemmisítését vagy elszállítását az NKFH nyomon követi.

További részletek itt.

(Címlapképünk illusztráció.)

Kezdőlap    Belföld    Ne használja ezt a konyhai eszközt!

termékvisszahívás

rákkeltő anyag

nkfh

