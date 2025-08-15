ARÉNA
Fracking Drilling Rig Creating Gas or Oil Well Silhouetted at Dusk Under a Dramatic Sunset Sky
Nyitókép: grandriver/Getty Images

Környezetvédők: súlyos klímakárosító metánkibocsátás folyik a békési palagázmezőn

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő

A környezetnek és az emberi egészségnek is árt a békés vármenyei palagázmezőn – részben állami részvétellel – zajló rendszerszintű metánkibocsátás, amely megszegi az Európai Unió metánrendeletét is. Az InfoRádió a Greenpeace képviselőjét kérdezte, várjuk a területen a feltárást végző Corvinus projekt álláspontját is.

Súlyos klíma- és egészségkárosító metánkibocsátás folyik a Békés vármegyei Palagázmezőn – közölték friss felmérések eredményei alapján környezetvédők.

A Greenpeace és a Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ) legfrissebb vizsgálatai rendszerszintű metánkibocsátást, valamint rutinszerű fáklyázást tártak fel a Békés vármegyében működő nyékpusztai gázmezőn. A feltárt gyakorlat nemcsak árt a környezetnek és az emberi egészségnek, hanem szembemehet az Európai Unió legfrissebb metánrendeletével is – mondta az InfoRádiónak Mátyás Eszter, a Greenpeace regionális energiakampány-felelőse.

A Magyar Természetvédők Szövetsége már egy évvel ezelőtt is foglalkozott ezzel az üggyel.

Mátyás Eszter hozzátette: "a Greenpeace és az MTVSZ már több alkalommal járt közösen Békés megyében, Sarkadkeresztúrnál a palagázmezőn, és több alkalommal mutattuk ki a metánkibocsátást. Tavaly óta azonban az EU új metánrendelete szerint például a fáklyázás, ami két helyen is zajlik a sarkadkeresztúri palagázmezőn, már jogellenesnek számíthat."

A kitermelést a Corvinus projekt keretein belül kezdték el. A magyar állam által tulajdonolt MVM CEEnergy Zrt. és az amerikai Horizon General Kft. az ukrajnai háború kezdete óta döntött úgy, hogy megindítja a gázkitermelést.

Mátyás Eszter arról is beszélt, hogy mi lenne a helyes eljárás az ilyen esetekben.

"Sajnos a metánszivárgás az egyik legnagyobb probléma a klímaválság kapcsán. A metán egy nagyon veszélyes elem, kivezetése nélkül nem tudjuk megállítani a klímaváltozást. Nem hiába tiltották be egyébként a fracking eljárást Európa számos országában. A fracking sajnos zajterheléssel jár, a használt vegyi anyagok bejuthatnak az ivóvízbázisba, a földbe, mezőgazdasági területekre, úgyhogy nemcsak a klímaváltozás szempontjából problémás, hanem a helyiek egészségére is hatással van" – sorolta Mátyás Eszter.

A Greenpeace közleményében azt is jelezte, hogy a Világbank friss adatai alapján 2024-ben a Corvinus gázprojekt lett a legpazarlóbb fáklyázási tevékenység Magyarországon. A Nyékpusztán elfáklyázott 36,5 millió köbméter, az összes hazai fáklyázás 62 százaléka volt az energiaszektorban.

Az InfoRádió várja a területen a feltárást végző Corvinus projekt álláspontját az ügyben, amelyben a magyar államot az Energiaügyi Minisztérium és a Magyar Villamos Művek képviseli.

A nyitókép illusztráció.

