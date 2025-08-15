ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
394.87
usd:
337.32
bux:
105146.55
2025. augusztus 15. péntek Mária
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Professional studio microphone on blue background with orange audio waveform, Podcasting, broadcasting or recording studio banner
Nyitókép: JuShoot/Getty Images

Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

InfoRádió

A hétvégén az InfoRádióban hallható lesz mások mellett Panyi Miklós, Turi Ferenc, Rakonczay Gábor, Nagy István, Rudolf Péter, Talmácsi Gábor, Kiss Ambrus, Velkey György.

Szombat

11.00 Koltay András, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és a Médiatanács elnöke

14.00 Fekete Gergő, az Artizán pékség tulajdonosa, a Kézműves Kenyér Társaság alelnöke és Fülöp Ádám, a Pipacs pékség alapítója

16.00 Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettes

18.00 Turi Ferenc, a HungaroControl vezérigazgatója

23.00 Rakonczay Gábor extrém sportoló, az Atlanti-óceán átevezője

Vasárnap

5.00 Szécsényi Gábor, Az Autó főszerkesztője

08.00 Nagy István agrárminiszter

13.00 Rudolf Péter, a Vígszínház igazgatója

14.00 Talmácsi Gábor gyorsasági motoros világbajnok

16.00 Kiss Ambrus, a Főpolgármester Hivatal főigazgatója

18.00 Velkey György, a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának főigazgatója

23.00 Hámori Máté Liszt Ferenc-díjas karmester, a Danubia Zenekar művészeti vezetője

Kezdőlap    Belföld    Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

inforádió

aréna

műsorajánló

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Vlagyimir Putyin most pontosan érkezik, Donald Trump személyesen fogadja a reptéren

Vlagyimir Putyin most pontosan érkezik, Donald Trump személyesen fogadja a reptéren

Sokórás találkozóra készül Moszkva – péntek este Alaszkában tárgyal egymással az orosz és az amerikai elnök. Egyre több részlet derül ki a menetrendről.
 

Donald Trump nem akárkivel konzultált a csúcstalálkozó előtt

Elemző: Ukrajnán kívül egy új együttműködés kezdődhet Amerika és Oroszország között

Nagy csapás érte Ukrajnát a háborúban a Patriot rendszerek gyengülése miatt

Donald Trump állítólag a volt NATO-főtitkárnál érdeklődött a Nobel-békedíj iránt

Trump-Putyin-találkozó: több kijátszható ütőkártyája is van mindkét félnek

Alaszkára szegeződik a világ szeme, de nem ez lesz a fontos csúcs

Ezt lépte az orosz hadsereg Trump és Putyin találkozója előtt

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Főváros: Lángoló buszok, forró politikai viták. Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
A telefon másképp veszélyes, mint a fáramászás. Velkey György, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.18. hétfő, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Bejelentették: útmutatót kapnak a bankok a 3%-os Otthon Start Program egységes alkalmazásához

Bejelentették: útmutatót kapnak a bankok a 3%-os Otthon Start Program egységes alkalmazásához

A Bankszövetség képviselőivel folytatott pénteki egyeztetésen sikerült tisztázni a még nyitott kérdéseket az Otthon Start Program részleteiről a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára pénteki tájékoztatása szerint.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hatalmas gazdasági fordulatot hozhat a Trump-Putyin találkozó: ez mindent felforgathat

Hatalmas gazdasági fordulatot hozhat a Trump-Putyin találkozó: ez mindent felforgathat

Az ukrajnai konfliktus jelentős gazdasági következményekkel járt: energiaválságot okozott, az élelmiszerárak emelkedéséhez vezetett.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump lands in Alaska ahead of Ukraine talks with Putin

Trump lands in Alaska ahead of Ukraine talks with Putin

The US president says he "won't be happy" if a ceasefire isn't agreed during the meeting, which is set to start at 11:30 local time (20:30 BST).

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 15. 20:34
Otthon Start Program: értelmezési útmutató készült a bankoknak
2025. augusztus 15. 20:10
Mozgó sorompónál ment át a síneken a felelőtlen autós – videó
×
×
×
×