2025. augusztus 14. csütörtök Marcell
Nyitókép: police.hu

Csak úgy taroltak a rendőrök, több mint húszezren kapnak csekket

Infostart

Még egy rejtett lézerblokkolóra is rábukkantak az ellenőrzések során.

Több mint 22 ezer gyorshajtót szűrt ki egy hét alatt a rendőrség augusztus 4. és 10. között a ROADPOL Operational Group (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport) egyhetes országos akciójának keretében - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság.

Az ellenőrzés során 22 487 gyorshajtót szűrtek ki, egy kisbusz rendszámtáblája mögött tiltott lézerblokkolót találtak a rendőrök, illetve egy lopott sportautót is sikerült visszajuttatnia hatóságoknak az eredeti gazdájához.

Felhívták a figyelmet, hogy a gyorshajtás továbbra is az egyik legfőbb baleseti ok.

rendőrség

gyorshajtás

roadpol

sportkocsi

lézerblokkoló

