2025. augusztus 14. csütörtök
Smiling man lying on the couch and shopping online with credit card and laptop
Nyitókép: filadendron/Getty Images

Az ön telefonjáról is eltűnhet a mobilbankolás lehetősége

Infostart

A banki alkalmazások használata nem ajánlott olyan készülékeken, amelyeknek az operációs rendszere módosítva van – közölte az Erste Bank.

A George App nem lesz használható olyan telefonokon, amelyeknek módosították az operációs rendszerét – írja a vg.hu az Erste Bank közleménye alapján.

A pénzintézet közölte: a banki alkalmazások használata nem ajánlott olyan készülékeken, amelyeknek az operációs rendszere jailbreakelt vagy rootolt. Az ilyen telefonokon október 13-tól már nem lesz elérhető a George App. Az Erste Bank arra is figyelmeztetett, hogy

2025. december 31-től az említett eszközöket kizárják az applikáció használatából, így sem belépni, sem műveleteket jóváhagyni, aláírni vagy bármilyen módon használni nem lehet az alkalmazást.

A bank azt javasolja azoknak az ügyfeleknek, akik jelenleg módosított rendszerű készüléken használják a George Appot, hogy mielőbb váltsanak gyári állapotú telefonra, és arra töltsék le az alkalmazást.

A közlemény szerint az érintett készülékek megkerülik a gyártók által beépített biztonsági védelmeket, így fokozottan ki vannak téve az adatlopásoknak, a kártékony programoknak és más visszaéléseknek. A banki alkalmazások – köztük a George App – érzékeny pénzügyi adatokat kezelnek, ezért kiemelten fontos, hogy csak megbízható, gyári állapotú eszközökön használják.

A George Web ugyanakkor továbbra is elérhető marad minden ügyfélnek. Csak e-Csatorna-azonosítóra, e-Csatorna-jelszóra és egy telefonra van szükség, amelyre küldhetik a hitelesítő kódot. A változtatás célja az ügyfelek pénzügyi adatainak védelme.

Belföld    Az ön telefonjáról is eltűnhet a mobilbankolás lehetősége

