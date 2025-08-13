Zacskóba tett tetemet ástak ki a kutyák Szegeden

Egy zacskóba tett macskatetem került elő egy szegedi kutyafuttatóban, nem kis megdöbbenést keltve.

Az eset nyomán a Délmagyar áttekintette a helyzetet: milyen lehetőség van arra, hogy szabályosan járjunk el az elpusztult állatokkal.

A lap korábban beszámol arról, hogy egy szegedi nő kutyasétáltatás közben szabálytalanul elhelyezett macskatetemre bukkant. Egy futtató mellett kutyái ásni kezdtek, majd rágcsálni. Mikor közelebb ért, megdöbbenve látta a zacskóba csomagolt állattetemet.

Az eset után a kutyatulajdonos a közösségi médiában hívta fel a figyelmet arra, több módon is cselekedhetünk az elhalálozott kisállatokkal.

Egy állatorvosi központ azt a tájékoztatást adta, hogy az ebrendészethez lehet fordulni, ők el tudják vinni a tetemeket. Hamvasztókhoz is fordulhatunk, az ezzel foglalkozó szolgáltatók egyedi urnában adják vissza az állatkákat. Amennyiben hatósági ügyről van szó, hatósági állatorvost kell értesíteni – közölték.

A Nébih tájékoztatása szerint az elhullott állatról a tulajdonos köteles gondoskodni. Saját ingatlan udvarán elföldelhető a tetem, de maximum évi 100 kilogramm tömegig.

Az elpusztult állati tetem természetes bomlási körülmények között nem jelent egészségügyi kockázatot. A fertőző állatbetegségben elhullott állatok teteme sem fertőz minden esetben, de természetesen, ha ennek kockázata fennáll, úgy biztosítani kell a szakszerű begyűjtést.

Dönthetünk úgy is, hogy kisállattemetőben helyezzük el a tetemeket, amennyiben van erre lehetőség.