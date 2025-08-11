ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.6
usd:
339.78
bux:
104102.61
2025. augusztus 11. hétfő Tiborc, Zsuzsanna
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: police.hu

Rendőrt akart meggyilkolni egy férfi Nógrádban

Infostart / MTI

Letartóztatott a bíróság egy 36 éves férfit, aki egy rendőr megölésére készült, erről volt élettársának írt telefonos üzeneteiben – közölte a letartóztatást indítványozó Nógrád Vármegyei Főügyészség.

A nyomozás adatai szerint a rimóci férfi bosszút esküdött az őt börtönbe juttató nyomozó és családja ellen, emiatt vele szemben hamis vád bűncselekménye miatt eljárás is indult – írták a sajtóközleményben.

A férfi május 31-i szabadulását követően többször megfenyegette a rendőrt, hogy megöli, emiatt a nyomozó feljelentést tett.

Augusztus 3-án este a fenyegető férfi a volt élettársával történt telefonos üzenetváltás során ismét hangot adott annak, hogy megöli a rendőrt, majd szándékát nyomatékosítva egy lőfegyvernek látszó tárgyról készült fényképet is küldött a nőnek. A nő az üzenetváltást és a fényképet elküldte a megfenyegetett rendőrnek.

A bosszút forraló férfit a TEK munkatársai állították elő, a kutatás során az elkövető lakóhelyéről lőfegyvernek látszó tárgy került elő.

A főügyészség közölte: a nyomozó hatóság a többszörös visszaeső férfit gyanúsítottként hallgatta ki hamis vád és emberölés előkészülete bűncselekményei miatt, őt őrizetbe vette és kezdeményezte letartóztatását.

A Balassagyarmati Járásbíróság nyomozási bírája a főügyészségi indítvánnyal egyetértve elrendelte a gyanúsított letartóztatását, melyet az ügyész tudomásul vett, azonban azzal szemben a gyanúsított fellebbezést jelentett be, így az nem végleges.

Kezdőlap    Belföld    Rendőrt akart meggyilkolni egy férfi Nógrádban

rendőr

emberölés előkészülete

nógrád vármegyei főügyészség

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Brit és amerikai mintára nemzetbiztonsági tanács alakul Németországban

Brit és amerikai mintára nemzetbiztonsági tanács alakul Németországban

Több országban, így egyebek között az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában is immár régóta működik Nemzetbiztonsági Tanács. Aligha véletlen, hogy a jelenlegi nemzetközi válságok, illetve vészhelyzetek tükrében a német kormánykoalíció is ilyen testület felállításáról döntött, meghatározva annak fő feladatait is.
 

Bauer Bence: a németek sok témában úgy látják, hogy ellopják a hazájukat

Traumatizált gyermekek befogadása miatt kellett "rendet tennie" a német belügyminisztériumnak

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Otthon Start program: egy visszautasíthatatlan ajánlat? Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
Hőkupola, szupercella és az új típusú időjárás - Tóth Tamás, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.11. hétfő, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
2000 kilométerre a fronttól csaptak le az ukrán erők, Európa igyekszik hatni a Putyinnal találkozó Trumpra - Híreink az orosz-ukrán frontról hétfőn

2000 kilométerre a fronttól csaptak le az ukrán erők, Európa igyekszik hatni a Putyinnal találkozó Trumpra - Híreink az orosz-ukrán frontról hétfőn

Az ukrán katonai hírszerzés drónjai álltak az Ukrajnától 2000 kilométerre, az orosz Komiföldön található olajfinomító elleni vasárnapi támadás mögött az Ukrajinszka Pravda forrásai szerint. A létesítmény az orosz haderő üzemanyag-ellátását segítette. Az ukrán dróntámadás egy olajtartályt vett célba, és szivárgást okozott, de megrongáltak egy benzin előállítására használt egységet is. Mindeközben az orosz haderő tegnap Zaporizzsja városát támadta két irányított légibombával, legalább 20-an megsérültek. Az akcióban egy buszpályaudvar és egy klinika is megrongálódott. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újra kinyitott a meseszép zalai strand a Szapáry-kastély ősfái között: a belépő áránál is leesik az állad!

Újra kinyitott a meseszép zalai strand a Szapáry-kastély ősfái között: a belépő áránál is leesik az állad!

Hat évnyi szünet után szombaton délelőtt 10 órakor újra megnyitotta kapuit a látogatók előtt a letenyei strandfürdő, amely felújított medencékkel és megújult környezettel várja a pihenni vágyókat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel kills prominent Al Jazeera journalist and four colleagues in targeted attack in Gaza

Israel kills prominent Al Jazeera journalist and four colleagues in targeted attack in Gaza

The broadcaster condemns the "blatant attack on press freedom", as the IDF alleges correspondent Anas al-Sharif had ties to Hamas.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 11. 13:11
Vérfagyasztó videó a budapesti balesetről
2025. augusztus 11. 12:48
Gázolás a Balaton és Budapest között - belassulnak a vonatok
×
×
×
×