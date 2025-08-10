ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.31
usd:
339.56
bux:
104286.14
2025. augusztus 10. vasárnap Lőrinc
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
fotó: Infostart
Nyitókép: fotó: Infostart

Kritikus - olyan erős a napsugárzás, hogy riasztást adtak ki

Infostart

A HungaroMet Nonprofit Zrt. figyelmeztetést adott ki a Dél-Dunántúlra, ahol az UV-B sugárzás meghaladhatja a kritikus szintet. Védőintézkedésekre és a napozás kerülésére hívják fel a figyelmet.

Nagyon erős UV-B sugárzás várható vasárnap a Dél-Dunántúl térségében – közölte a HungaroMet Nonprofit Zrt. Előrejelzésük szerint a régió területének 61 százalékán az UV index meghaladja a 7.0 értéket, a lehetséges maximum pedig 7.2 lehet.

A szakemberek azt javasolják, hogy a napsugárzás által okozott leégés elkerülése érdekében fokozottan védekezzenek. Különösen a 11:00 és 15:00 óra közötti időszakban javasolt kerülni a napozást. A védekezéshez ajánlott a vállat takaró póló, szalmakalap és fényvédő krém használata.

A normál bőrtípusú embereknél már 15-20 perc napon tartózkodás is bőrpírt okozhat.

Azt is írják, hogy

narancs jelzés van érvényben

Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Fejér, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest és Tolna vármegyékben.

Az ország többi részén a citromsárga figyelmeztetés érvényes, Borsod-Abaúj-Zemplén és Nógrád vármegyét leszámítva. Három vármegyében heves zivatarok miatt van érvényben a citromsárga figyelmeztetés.

Kezdőlap    Belföld    Kritikus - olyan erős a napsugárzás, hogy riasztást adtak ki

napsütés

meteorológiai szolgálat

uv-b sugárzás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Otthon Start program: egy visszautasíthatatlan ajánlat? Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
Hőkupola, szupercella és az új típusú időjárás - Tóth Tamás, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.11. hétfő, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az ország, ahol csettintésre 30 százalékkal nagyobb lett a GDP, de nagyon kileng az inga

Az ország, ahol csettintésre 30 százalékkal nagyobb lett a GDP, de nagyon kileng az inga

Hatalmas kilengések a növekedésben: az évezred elején gyorsuló bővülés, majd az elmúlt évtizedben egy látványos beszakadás után most egy újabb kilövés. Afrika legnagyobb gazdasági ígéretéből néhány év alatt vált be nem váltott reménnyé Nigéria. A látványos számok mögött egy hosszú ideje elhibázott gazdaságpolitika, exportkitettség és devizaválság húzódott, amely megingatta a kontinens legnépesebb országának stabilitását. Most azonban fordulat körvonalazódik: egy új statisztikai módszertan 30 százalékkal nagyobbra rajzolta a gazdaságot, miközben a reformintézkedések is elkezdtek hatni. A naira leértékelése, a monetáris szigor és az informális szektor beszámítása egyszerre javította a makromutatókat – de a valódi kérdés, hogy ez strukturális kilábalást hoz-e. Ez a történet nem a számokról szól, hanem arról, hogy Nigéria képes-e végre a számok mögé is kormányozni magát.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Új, rejtélyes bizniszbe kezdett Donald Trump: fű alatt milliárdokat kaszált rajta, tudhat valamit?

Új, rejtélyes bizniszbe kezdett Donald Trump: fű alatt milliárdokat kaszált rajta, tudhat valamit?

Miközben sokan még mindig Trump ingatlanbirodalmát emlegetik, a volt amerikai elnök már régen más terepen keresi a nagy pénzt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ukraine's European allies say peace talks must include Kyiv

Ukraine's European allies say peace talks must include Kyiv

The White House says Trump is open to Ukraine joining talks with Putin on Friday, as Zelensky insists any deal without Kyiv is a “dead decision”.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 10. 11:37
Undorító rovarok támadtak egy magyarországi falura
2025. augusztus 10. 10:35
Újabb dunai strandot zártak be a rossz vízminőség miatt
×
×
×
×