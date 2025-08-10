Kritikus - olyan erős a napsugárzás, hogy riasztást adtak ki

Nagyon erős UV-B sugárzás várható vasárnap a Dél-Dunántúl térségében – közölte a HungaroMet Nonprofit Zrt. Előrejelzésük szerint a régió területének 61 százalékán az UV index meghaladja a 7.0 értéket, a lehetséges maximum pedig 7.2 lehet.

A szakemberek azt javasolják, hogy a napsugárzás által okozott leégés elkerülése érdekében fokozottan védekezzenek. Különösen a 11:00 és 15:00 óra közötti időszakban javasolt kerülni a napozást. A védekezéshez ajánlott a vállat takaró póló, szalmakalap és fényvédő krém használata.

A normál bőrtípusú embereknél már 15-20 perc napon tartózkodás is bőrpírt okozhat.

Azt is írják, hogy

narancs jelzés van érvényben

Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Fejér, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest és Tolna vármegyékben.

Az ország többi részén a citromsárga figyelmeztetés érvényes, Borsod-Abaúj-Zemplén és Nógrád vármegyét leszámítva. Három vármegyében heves zivatarok miatt van érvényben a citromsárga figyelmeztetés.