2025. augusztus 9. szombat
Rendőrautók a budai alsó rakparton 2024. augusztus 15-én. Zenés rendezvényt tartottak az Ördög-árok dunai torkolatánál, ahonnan a hirtelen kizúduló csapadékvíz több embert sodort a folyóba. A Budapesti Rendőr-főkapitányság közlése szerint bár a helyszínen meghallgatott mintegy 30 tanú nem jelezte, hogy bárki eltűnt volna, a vízirendészet hajói folytatják a folyószakasz átfésülését.
Nyitókép: MTI/Mihádák Zoltán

Most Karácsony Gergely tiltakozik a rakpartzár miatt

Infostart / MTI

Az apropó augusztus huszadika, a problémát pedig az okozza, hogy a kormányzat "gyakorlatilag egy hétre megbénítja Budapest észak-déli közlekedését".

A főpolgármester levélben kérte a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetőjét, hogy az augusztus 20-ai tűzijáték előkészületei és utómunkái miatt ne kelljen egy hétre lezárni a rakpartokat, és a Margit hídtól északra, a sűrűn lakott városrész közelében ne lőjenek fel rakétákat.

Karácsony Gergely szombaton a Facebook-oldalán azt írta: a Fidesz-kormány az állami ünnepségek előkészületei miatt a jövő hét végén egy hétre egyszerre akarja lezárni a közúti forgalom elől a budai és pesti rakpartot.

Kiemelte: az összesen több mint 14 milliárd forintba kerülő állami ünnepség, ezen belül a 3,5 milliárdos tűzijáték már nemcsak egyre nagyobb környezeti terhelést okoz a városnak, de idén a közúti közlekedést is lebéníthatja.

"Még ha el is fogadjuk, hogy ez az augusztus 20-i ünnepség egyik leglátogatottabb programja, akkor is tény, hogy az évről évre növekedő tűzijáték egyre nagyobb zaj- és légszennyezést okoz" - közölte, rámutatva: ezt tetézi idén a szerinte teljességgel indokolatlannak tűnő hosszú állami lezárás.

Karácsony Gergely megjegyezte: miközben a Fidesz egész nyáron "uszított az ellen", hogy a főváros megnyitotta a pesti rakpart egy szakaszát a gyalogosok és a kerékpárosok előtt, most "egy 45 perces állami közpénzégetés és környezetszennyezés miatt" gyakorlatilag egy hétre megbénítják Budapest észak-déli közlekedését.

Kitért arra, munkatársaik hónapokig tervezik, hogy az elkerülhetetlen felújítások a lehető legkevesebb kellemetlenséget okozzák, ezért

a jövő hét végén, augusztus 15-én és 16-án lerövidítik a programokat, és a budai rakpart állami lezárásával párhuzamosan a közúti forgalom használhatja a pesti rakpartot - "addig legalább, amíg a kormány le nem zárja azt is".

"Levélben kértem Rogán Antalt, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetőjét, hogy mutassanak némi szerénységet és a Margit hídtól északra, a sűrűn lakott városrész közelében ne lőjenek fel rakétákat, és ebből a több mint 14 milliárdból ugyan oldják már meg, hogy a tűzijáték előkészületei és utómunkái miatt ne kelljen egy hétre lezárni a rakpartokat" - fogalmazott a főpolgármester.

