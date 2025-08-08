Támadnak a darazsak, de nem reménytelen a helyzet

Az agroinform.hu több módszert ajánl a kiskertekben megjelenő darazsak ellen.

Egy levágott tetejű műanyag palackba öntsünk cukros, ecetes vizet, vagy hígított sört, majd helyezzük vissza a tetejét fordítva. Az édes illat odacsalja a darazsakat, de a szűk nyíláson nem tudnak kirepülni. Az ecet hozzáadásával elkerülhető, hogy a méheket is vonzza a csapda.

A darazsak nem kedvelik a szegfűszeg, muskátli és citromfű illatát. Ezen illóolajok vízzel hígított keverékét érdemes a falak repedéseibe, ereszcsatornákba és ablakpárkányokra permetezni.

Fontos, hogy a földön lévő vagy a fán sérült gyümölcsöket folyamatosan szedjük fel, mivel ezek vonzzák a darazsakat.

Ha fészket talál, soha ne próbáld magad eltávolítani. A darazsak támadás esetén feromonokat bocsátanak ki, amelyek további egyedeket hívnak segítségül. Mivel egy kolónia akár 1000 tagból is állhat, a legbiztonságosabb, ha szakembert hív a fészek megsemmisítéséhez.

Ha pedig darázs közelít hozzád, ne hadonásszon, mert azt támadásnak veheti.

A darázscsípés súlyos allergiás reakciót is kiválthat, ráadásul a darazsak a méhekkel ellentétben többször is képesek szúrni.