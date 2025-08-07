ARÉNA
Infostart.hu
2025. augusztus 7. csütörtök
Accountant or banker calculate the cash bill.
Nyitókép: Getty Images/seksan Mongkhonkhamsao

Figyelem, megváltoztak a magyar rezsiszámlák, itt vannak a részletek

Infostart

Augusztus 1-jétől módosult az MVM Next által kibocsátott energiaszámlák első oldala. A változás a „rezsiboxot” érinti, amely innentől kezdve azt mutatja, hogy mennyibe került volna az áram vagy a gáz piaci árfolyamon.

A MVM közölte: augusztustól változik a számlán szereplő rezsibox, ezentúl azt tüntetik fel benne, hogy az elszámolási időszakban felhasznált energia mennyibe került volna áram esetén lakossági piaci, földgáz esetén versenypiaci költségeket tükröző áron – írja a portfolio.hu.

A rezsicsökkentés rendszere nem változik: továbbra is az eddigi szabályok szerint él a rezsicsökkentés. Vagyis a lakossági ügyfeleknek továbbra is jár olcsóbb áram és gáz, villamosenergia esetén évi 2523 kWh felhasználásig, földgáz esetében évi 63 645 MJ felhasználásig. A nem lakossági ügyfeleknek is változatlan a kedvezményes mennyiség, villamosenergia esetében évi 4606 kWh, földgáz esetében pedig évi 54 810 MJ felhasználási helyenként.

Egy új törvény alapján ősztől az összes gáz- és villanyszámla esetén máshogy kell kiszámítani és bemutatni a rezsicsökkentési rendszerben elért fogyasztói megtakarítást. A kormány ehhez előírta a konkrét számlaképeket is. Ezentúl a rezsivédett fogyasztás felett érvényes áron kell az összes gáz- és áramfogyasztást kiszámolni, és ahhoz képest kell bemutatni, hogy a rezsivédett árral mennyit spórolt a fogyasztó.

