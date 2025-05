Brutális nyárra számítanak a hazai légiirányítók, rekordok és késések jöhetnek

Újabb légiforgalmi csúcsdöntésre készül a HungaroControl a nyári időszakban. A magyar léginavigációs szolgáltató tavaly augusztus óta több intézkedést is hozott a folyamatosan növekvő forgalom hatékony és biztonságos kezelése érdekében. A legfőbb célok között szerepel, hogy az utasokat érintő járatkésések csökkenjenek, és a nyaralási szezon gördülékenyen induljon.

A HungaroControl kommunikációs és marketing igazgatója az InfoRádióban elmondta: 2025 első négy hónapjában több mint 327 ezer repülőgép közlekedett a hazai légtérben, ami több mint hétszázalékos növekedés 2024 azonos időszakához képest. Az év legforgalmasabb időszaka azonban még hátravan. A társaság előrejelzése szerint

idén összességében akár 12 százalékkal is nőhet az országon átrepülő gépek száma.

Bárány Ákos hozzátette: a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér esetében még ennél is erősebb forgalmat várnak, a tavalyihoz képest 15 százalékos emelkedést is reálisnak tartanak. Összehasonlításképpen: a le- és felszálló repülők tekintetében a HungaroControl munkatársai legutóbb két évvel ezelőtt júniusban kezeltek akkora forgalmat, mint idén januárban. Ugyanez a tendencia az országon átrepülő járatoknál is megfigyelhető: 2019 májusában – amikor turisztikailag élénkebb időszak volt – kezeltek annyi gépet, mint 2025 januárjában. A HungaroControl óriási bővüléssel szembesült az elmúlt években, amihez mindenképpen alkalmazkodni kell.

A kommunikációs és marketing igazgató kiemelte: számukra az a legfontosabb, hogy biztonságos és kiszámítható legyen az utasok számára a légi közlekedés. „Természetesen minden tőlünk telhetőt megteszünk ennek érdekében, de

ilyen mértékű forgalomnövekedés esetén sajnos elképzelhetők késések”

– fogalmazott Bárány Ákos.

A HungaroControl 2024 nyara óta a csúcsforgalom kezelése érdekében folyamatosan fejlesztette a szükséges szoftvereket, és a technológiai újítások jelenleg is zajlanak. Április végén átadták az új távoli toronyirányítási rendszert is, amely nemcsak a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér biztonságos és hatékony működését támogatja és a repülőtéri forgalom kiszolgálását segíti, hanem a jövőben további – akár kisebb vidéki – repülőterek kiszolgálására is alkalmassá tehető.

Bárány Ákos nagyon fontos együttműködésnek nevezte a HungaroMettel való partnerséget is, melynek keretében 2025 áprilisa óta meteorológusok segítik a légiirányítók munkáját a döntéshozatalban, ami zivatarok idején jelent különösen nagy segítséget, főleg a nyári csúcsidőszakban.

A kommunikációs és marketing igazgató elmondta: jelentős létszámbővítésbe kezdett a HungaroControl. Kilenc hallgatójuk szerezte meg az irányításhoz szükséges engedélyt, ők már aktívan tevékenykednek. Továbbá toboroztak még 13 külföldi irányítót is, akik hamarosan a munkateremben kezdenek el dolgozni. Bárány Ákos hozzátette: hazacsábítottak három olyan dolgozót is, akik eddig külföldön foglalkoztak légiirányítással.

A megerősített nyári szolgálat alatt az irányításra jogosult vezetők is beülnek majd a munkaterembe. Bárány Ákos szerint a felsorolt intézkedésekkel jelentősen növelték a humán kapacitásukat már rövid távon is, amit a forgalomnövekedés miatt nem lehetett halogatni. „Már eddig is rengeteg erőforrást mozgósítottunk, és ezután is mindent megteszünk, ami tőlünk telik. Célunk, hogy minél zökkenőmentesebb legyen az utazás a csúcsforgalomban is” – összegzett a HungaroControl kommunikációs és marketing igazgatója.