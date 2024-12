Oroszország legújabb lépése sok fejfájást okozhat még a NATO-nak

Mint arról az Infostart is beszámolt, Oroszország elkezdte kivonni Szírában állomásozó csapatait, miután felkelők december 8-án megdöntötték a több mint 50 éve hatalmon lévő Aszad-rezsimet.

Az Oroszországhoz hű Bassár el-Aszad elnök bukása után kérdésessé vált az országban működő orosz Hmeimim légibázis, illetve Tartusz kikötőjének sorsa - írja a Portfolio.

Amerikai és európai lapok is arról írtak, hogy az orosz hadsereg elkezdte átcsoportosítani technikai eszközeit Líbiába; a legkorszerűbb eszközök, például az SZ-400-as légvédelmi rendszerek már úton is vannak Tartúsz felé.

Mint írják, a csapatok mozgásáról már műholdfelvételek is készültek:

New @Maxar satellite imagery from the past 48 hours shows the Russian military vehicles and equipment continue to be withdrawn from Khmeimim Air Base, and likely arrived at the Tartus naval base. Thread ?