Romlik a járványhelyzet itthon – a nap hírei

Augusztustól a földgázfelhasználás 15 százalékos csökkentését javasolja a tagállamoknak a téli gázválság fokozódó veszélyére hivatkozva az Európai Bizottság. A csökkentést az elmúlt 5 év átlagához mérnék, és tagállamoknak be kell mutatniuk, hogyan kívánják teljesíteni a célt. A javaslat azt is tartalmazza, hogy a helyzet romlása esetén az ellátás biztonságára vonatkozó uniós riasztást hirdethessen ki a bizottság: ekkor már kötelező a fogyasztás csökkentése. A testület azt is kezdeményezi, hogy a tagországok szolidaritási alapon szükség esetén kisegítsék egymást gázhiány esetén.

Az orosz piacra irányította az Északi Áramlat-2 gázvezeték kapacitásának felét az orosz elnök. Vlagyimir Putyin a németországi szabályozó hatóságok késlekedése miatt döntött így. Hozzátette: emiatt az Északi Áramlat-2 azonnali beindítása sem lenne képes újabb nagy mennyiségű gázt eljuttatni az európai piacra. Közben az Északi Áramlat-1 balti-tengeri gázvezeték rutinszerű karbantartása hamarosan befejeződik. A Nord Stream szóvivője szerint semmi sem áll a gázszállítás csütörtöki megkezdésének útjában.

Oroszország nem éri be az eddig elfoglalt ukrajnai területekkel – derült ki az orosz külügyminiszter szavaiból. Szergej Lavrov az orosz állami hírügynökségnek úgy fogalmazott: az orosz különleges művelet már nemcsak a szakadár Donyecki és a Luhanszki Népköztársaságot, hanem Herszon és Zaporizzsja megyét és más ukrajnai területeket is érinti. Ezt azzal indokolta, hogy a Nyugat nagy hatótávolságú fegyvereket szállított Ukrajnának, Oroszország pedig nem akarja, hogy területét ilyenek fenyegessék.

Az Ukrajnában zajló háború vesztesének nevezte az Európai Uniót az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke. Németh Zsolt a 31. Bálványosi Nyári Szabadegyetemen azt mondta: Európa feje fölött sötét felhők gyülekeznek az euróárfolyam, az infláció és az energiaárak emelkedése szempontjából, ehhez társul a nemzetközi diplomáciában tapasztalható káosz. Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter arról beszélt, hogy Magyarország fontosnak tartja az Európai Unió egységének megőrzését, ugyanakkor téves döntés volt az energiára is kiterjesztett szankció. Hozzátette: az unió az újjáépítésben is segítséget ígért Ukrajnának, de ha az energiaválsággal szétveri a gazdaságot, akkor senkinem sem tud segíteni. Szólt arról is, hogy csütörtökön jelenik meg a rezsicsökkentés korlátozásáról szóló kormányrendelet.

A globális társaságiadó-minimum bevezetése kegyelemdöfést jelentene az európai gazdaságnak, az intézkedés Magyarországot is rendkívüli próbatételek elé állítaná - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Washingtonban. Szijjártó Péter kiemelte: a magyar versenyképesség és a beruházási rekordok alapja az alacsony társasági adó, amely bár hivatalosan 9 százalék, de a kedvezményekkel, beruházási támogatásokkal kiegészítve gyakorlatilag 6-7 százalék körül van. A minimális kulcs életbe léptetésével ez a duplájára nőne. Szijjártó Péter amerikai útján 10 fontos vállalat vezetőjével, két republikánus szenátorral és 5 képviselővel egyeztet.

Lengyelországban egyhangúlag megszavazta a Svédország és Finnország NATO-csatlakozásának ratifikálásáról szóló jogszabálytervezetet a szenátus. A szejm július eleji jóváhagyása után a törvény most már csak Andrzej Duda elnök aláírására vár.

Rishi Sunak volt pénzügyminiszter és Liz Truss külügyminiszter versenghet a brit miniszterelnöki tisztségért a kormányzó Konzervatív Párt egyhetes alsóházi frakciószavazási sorozatának eredményeként. A párttagok augusztus első hetében kapják meg a szavazólapokat, a voksok leadási határideje szeptember 2-a, a szavazás eredményét szeptember 5-én hirdetik ki.

Világszerte emelkedik a koronavírussal fertőzöttek száma. Jelenleg több mint 565 millió embernél igazolták a kórt. A halálos áldozatok száma meghaladja a 6 millió 374 ezret. Magyarországon a múlt héten több mint 10 ezer új esetet regisztráltak, 40-en haltak meg a vírus szövődményeiben. A szennyvízadatok alapján 22 mintavételi helyből 17-ben figyelhető meg a vírus örökítőanyagának növekedése. Az aktív fertőzöttek száma már több mint 21 ezerre nőtt. A 866 kórházban ápolt beteg közül 17-en vannak lélegeztetőgépen. Összesen 6 millió 400 ezren kaptak védőoltást, 311 és fél ezren a negyediket is.

A szombat estig érvényes hőségriasztás mellett ismét életbe lépett a vörös kód is a nagy meleg miatt. A speciális eljárásrend alatt a diszpécser jelzése alapján a szociális intézményeknek kötelező fogadniuk az oda érkező hajléktalanokat. A hőségriasztás miatt szombatra felfüggesztette a kamionstopot az ipari minisztérium. Megkezdte működését a vízügy Országos Műszaki Irányító Törzse is. A 12 vízügyi igazgatóságból 10 területén már elrendelték a vízhiány elleni készültséget. Kezdeményezték a kiegyenlített, összehangolt vízhasználat és öntözési menetrend kialakítását is.

Hamis volt a Wizz Air járatát érintő bombafenyegetés, a légitársaság Budapestről induló mentesítő járatot szervez azon utasai számára, akik még szerdán tovább utaznának a Krakkóba. Az érintett leszállópályát már megnyitották, így a repülőtér ismét zavartalanul üzemel.

Elhunyt Kis Pintér Imre József Attila-díjas irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő, egyetemi tanár, aki 1991-től 20 éven át volt a Kortárs című folyóirat főszerkesztője. Kis Pintér Imre 81 éves volt.