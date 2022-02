Simor András: "Róna Péter egy teljesen erkölcstelen figura"

Keményen bírálta Facebook-oldalán Simor András, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke Róna Pétert, miután az ellenzéki szövetség bejelentette, hogy a 79 éves jogász-közgazdászt jelölik köztársasági elnöknek az Egységben Magyarországért pártjai – írja a Világgazdaság.

Simor András, aki 2007 és 2013 között állt a jegybank élén, egy történetet elevenített fel: "A könyvvizsgáló cégeket sokszor megvádolják azzal, hogy szinte bármilyen mérleget aláírnak és szemet hunynak ügyfeleik kisebb-nagyobb disznóságai felett. A kétezres években volt szerencsém egy könyvvizsgálással is foglalkozó nagy nemzetközi tanácsadó céget vezetni. Azalatt a hét év alatt, amíg ott voltam, egy esetben mondtuk azt, hogy egy ügyfél mérlegét nem írjuk alá, és inkább lemondunk a megbízatásunkról. Az ok az volt, hogy olyan összegeket számoltak el bevételként, amelyek nem voltak valósak, így a pénzügyi beszámolójuk nem a valóságot tükrözte” – folytatta a volt jegybankelnök, és meg is nevezte a vállalkozást: ez a NABI volt, amelynek igazgatósági elnöki posztját Róna Péter töltötte be.

„Egyébként, ha valaki üzletembereket megkérdez Budapesten, akiknek volt kapcsolata Rónával, sok jót nem hall róla. Véleményem szerint egy teljesen erkölcstelen figura” – tette hozzá Simor András, és hozátette: „El sem tudom képzelni, mit jelent ez a hír az ellenzéki összefogás egészére nézve.”

Hozzászólásban reagálva Békesi László korábbi pénzügyminiszter azt írta: "Róna egy ellentmondásos, gátlástalanul törtető figura."

Azóta rossz a viszonyuk, hogy ő nem támogatta a devizahitelezést, Simor András viszont igen – ezt mondta az ellenzék államfőjelöltje a Spirit FM műsorában a volt MNB-elnök kritkéáira reagálva. Róna Péter hozzátette: a monetáris politika terén is voltak vitáik. A bírálat azonban nem lepte meg.

