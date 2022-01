Sűrű napjuk volt a mentősöknek, tűzoltóknak, rendőröknek szilveszterkor

Idén 181 embert kellett részegség, illetve alkoholmérgezés miatt kórházba vinni, közülük 27-en kiskorúak voltak - közölte az Országos Mentőszolgálat kommunikációs vezetője. Győrfi Pál összegzése szerint a mostani szilveszteren 3363 esetet láttak el a mentők, ebből a fővárosi feladatszám 809 volt. Budapesten és az ország nagyvárosaiban idén is az éjfél és a hajnali 4 óra közötti időszak volt különösen nehéz, a mentőegységek folyamatosan dolgoztak.

A mentőket országszerte 18 pirotechnikai eszközzel kapcsolatos balesethez riasztották. Emellett balesetek, verekedések, belgyógyászati rosszullétek és egyéb esetek miatt is kérték a mentők segítségét - írta Győrfi Pál.

Az M1 tudósítója a budapesti Honvédkórházból bejelentkezve azt mondta: a Magyar Honvédség Egészségügyi Központba több mint 50 embert vittek be az éjszaka folyamán, közülük nyolcan voltak, akik a túlzott alkoholfogyasztás miatt kerültek be. Újév reggelén egy fiatal férfit azért vittek be, mert ittassága miatt elesett és súlyos, életveszélyes fejsérülést szenvedett.

A tudósító azt is elmondta, hogy a legnagyobb detoxikálóba, a Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központba több mint 30 embert vittek be. Köztük valaki csak könnyebb mérgezést szenvedett, de volt, aki intenzív ellátásra is szorult.

Tüzek, balesetek, mérgezések, bajba került kutyák

Tűzijátékok miatt is kellett tüzet oltani, továbbá megrémült kutyákat is mentettek a tűzoltók. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője, Mukics Dániel közleménye szerint szilveszter napján 133 esethez riasztották a tűzoltókat: 52 tűzhöz, 81 alkalommal pedig műszaki mentést igénylő balesethez.

Tűzijátékok miatt tizenhétszer avatkoztak be a tűzoltók.

Négy helyszínen tűzijátékok maradéka és annak környezete égett közterületen. Égő fák, bokrok, tuják miatt öt esetben riasztották a tűzoltókat. Öt helyen kukák, szeméttárolók égtek, egy autó is kigyulladt.

Többek között tűzijátéktól gyulladt meg a házfalra felfutó borostyán Budapesten a XV. kerületben. A tűzoltók mindenhol gyorsan megfékezték a lángokat, így a tűz nem tudott a környező autókra átterjedni.

Őrbottyánban egy nagytestű kutya kerítésen akadt fenn este. A tűzoltók kéziszerszámokkal kiszabadították, majd átadták a tulajdonosának. Elsején reggel Biharkeresztesen egy szerelőaknába esett kutyát mentettek ki a tűzoltók.

A szóvivő azt írta: nem csak tűzijátékok miatt hívták a tűzoltókat. Újév hajnalán egy katymári családi háznál, a Szabadkai utcában egy gázpalack robbant fel. Egy embert a tűzoltók emeltek ki a romok alól, az épület lakhatatlanná vált.

Szén-monoxid-mérgezés gyanúja miatt is több riasztást kapott a katasztrófavédelem. Egy pécsi házban hárman is rosszul lettek a mérgező gáz magas koncentrációja miatt.

Mindemellett több súlyos közlekedési balesethez is riasztották a tűzoltókat. Intézkedtek a rendőrök Pirotechnikai termékkel kapcsolatos szabálysértés miatt 2021. december 31-én 12 óra és 2022. január 1-jén 6 óra között 14 esetben 14 személlyel szemben indított eljárást a rendőrség országszerte. Ezen termékek felhasználásához kapcsolódóan 1 súlyos és 5 könnyű sérüléssel végződő baleset jutott a rendőrség tudomására - összegeztek a police.hu oldalon. Győr-Moson-Sopron megyében Bakonyszentlászlón robbant fel egy tűzijáték egy férfi kezében, aki emiatt súlyos sérülést szenvedett. Szolnokon, Nyírcsahojban, Nemeskoltán és Ajkán okozott könnyű sérülést a felhasználójának egy-egy tűzijáték nem megfelelő elműködtetése. Békés megyében egy ingatlan redőnyén, Vas megyében egy autó oldalán keletkezett kár tűzijáték miatt.

