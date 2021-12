Karácsonykor is lehet kérni az oltást - a nap hírei

Az ünnepek alatt is van lehetőség akár első, akár megerősítő oltásra előzetes időpontfoglalással a kórházi oltópontokon. A kormányzati portálon azt írták: december 25-én és 26-án 8 és 16 óra között, december 27-étől 30-áig 8 és 18 óra között, szilveszter és újév napján 8 és 16 óra között lesznek nyitva. Az első oltásra azok tudnak időpontot foglalni, akiknek már érvényes regisztrációjuk van.

Újabb járványügyi korlátozásokat vezetnek be Szlovéniában az omikron vírusváltozat miatt. Szilveszterkor tilos lesz a szabadtéri gyülekezés. Nyilvános és sporteseményeken védettségi igazolással is legfeljebb 750-en vehetnek részt. A vendéglátóhelyek nyitva tartását újévre virradóra nem korlátozzák, de a vendégeknek belépéskor 12 óránál nem régebbi negatív vírustesztet kell felmutatniuk. Horvátországban a legtöbb városban lesznek szabadtéri szilveszteri programok. A válságstáb engedélyezte a vendéglátóhelyek nyitva tartásának meghosszabbítását is szenteste és szilveszter éjszaka.

Olaszországban is újabb szigorításokat vezettek be az omikron vírusvariáns terjedése miatt. Az intézkedések egyelőre január 31-ig érvényesek. A vendéglátóhelyeken az állva fogyasztáshoz is szükségessé vált a védettségi igazolás és országosan kötelezővé tették a szabadtéri maszkviselést. Betiltották a szabadtéri tömörüléssel járó eseményeket, ünneplést, koncerteket, emellett bezárták a diszkókat. Elsősorban a repülőtereken szigorítják az utasok ellenőrzését. Február elsejétől a védettségi igazolás érvényességét a korábbi kilencről hat hónapra csökkentik.

Turisták és zarándokok nélkül tartják idén az éjféli misét Betlehemben az izraeli beutazási korlátozások miatt. Idén is csak a Palesztin Hatóság ellenőrzése alatt álló és Izrael területén élő keresztényeket, illetve a keresztény vendégmunkásokat várják a karácsony megünneplésére. A szokások szerint már kora reggel megkezdődtek a zenés felvonulások a Születés Temploma előtti Jászol téren. November 28-a óta nem léphetnek be Izraelbe külföldiek, így próbálják megakadályozni a vírus újabb változatának, az omikronnak a gyors elterjedését az országban.

A hagyományoknak megfelelően este (12.24) idén is a katolikus egyházfő vezeti a vigília szertartását a Szent Péter-bazilikában, karácsony napján pedig csaknem két év óta először ismét a bazilika lodzsájáról mondja el ünnepi beszédét, amelynek hagyományos témája a béke. A Szent Péter-bazilikába mintegy háromezer hívőt várnak, valamint bíborosokat, püspököket és az egyház más tagjait. A misén részt vevőknek kötelező a maszk viselése, de nem szükséges a védettségi igazolás.

Karácsony alkalmából a katolikus, a református és az evangélikus egyház magyarországi vezetői Budapesten, Esztergomban és Vecsésen tartanak ünnepi szentmisét, istentiszteletet. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek a budapesti Szent István-bazilikában mutatja be az éjféli szentmisét. Majd szombat délelőtt az esztergomi bazilikában celebrál ünnepi szentmisét.

Balog Zoltán, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke holnap (szom) délelőtt 10 órakor úrvacsorával egybekötött istentiszteleten hirdet igét a Hold utcai református templomban. Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke karácsony első napján délelőtt 10 órakor tart úrvacsorás istentiszteletet a vecsési evangélikus templomban.

Sok magányos ember hívja a lelkisegély-vonalat az ünnepek alatt - mondta a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének alelnöke az M1-en. A nap 24 órájában ingyenesen hívható 116-123-os telefonszámra egy napon nagyjából négy-hatszáz hívás érkezik. Dudás Erika hozzátette: többen már attól megkönnyebbülnek, ha elmondhatják valakinek a problémáikat.

Országszerte tovább nőtt a szálló por miatti légszennyezettség. A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint már nem csak Putnokon és Sajószentpéteren, hanem Kazincbarcikán is veszélyesnek minősítették a levegőt. Miskolcon, Salgótarjánban, Várpalotán és Tökölön egészségtelen a levegőminőség. További tizennégy település, köztük Budapest levegőjét kifogásoltnak minősítették a szálló por miatt. Az Országos Meteorológiai Szolgálat légszennyezettségi előrejelzésében azt írta: pénteken nagy területen lesz élénk, erős a szél. Így az ország nagy részén kitisztul a levegő.

Január 3-ig nem kell fizetni a parkolásért Budapesten. Ez alól csak a Várban lévő és a Citadella alatti parkoló, a Flórián üzletközpont melletti, valamint a Margitsziget északi parkolója kivétel. Fizetni kell még a Rákóczi tér alatti mélygarázsban, a Pillangó utcai és az Örs vezér tere melletti parkolóban, továbbá az Újpest-Városkapu, a Kőbánya-Kispest és a Köki Terminálnál található parkolóban is.