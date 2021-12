Új menetrend lépett életbe - a nap hírei

Baleseteket, torlódásokat, útlezárásokat, hóátfúvásokat, fakidőléseket okozott a viharos szél és a télies időjárás országszerte, templomot, kollégiumot, szállodát rongált meg a szél A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint vasárnap délutánig mintegy kétszázötven helyszínre riasztották a tűzoltókat viharkárok miatt. Az Útinform fokozott óvatosságra, az út- és látási viszonyoknak megfelelő vezetésre kérte az útnak indulókat.

Megnyílt az internetes időpontfoglaló az 5 és 11 év közötti gyermekek koronavírus elleni oltásához, ami december 15-én, szerdán kezdődik. Most is van olyan gyermek, aki gépi lélegeztetésre szorul a covid-fertőzés miatt Magyarországon – nyilatkozta a Heim Pál Gyermekkórház főorvosa. Az atv.hu idézte Mészner Zsófiát, aki úgy fogalmazott: távolról sem igaz, hogy a gyerekeknél minden esetben enyhe lefolyású a betegség. Teljesen egészséges gyerekekben is tud súlyos változatot produkálni a fertőzés.

Ausztriában a koronavírus ellen beoltottak számára a tervnek megfelelően megszűnt az egészségügyi zárlat, a kulturális és szórakoztatóhelyek már vasárnap, az üzletek pedig hétfőn nyitnak ki teljesen. A szabályok azonban az egyes tartományokban különbözőek lesznek. A beoltatlanok számára az egész országban marad az egészségügyi zárlat, vagyis csak néhány esetet kivéve hagyhatják el otthonukat.

Szlovéniában már jövő héttől elérhető lesz a Covid-betegek kezelésére kifejlesztett molnupiravir gyógyszer. Az egészségügyi minisztérium csaknem 6 ezer ember kezelésére elegendő gyógyszermennyiséget vásárolt. Azok kaphatják meg, akiknél fokozottan fennáll a súlyos megbetegedés kockázata. A gyógyszer gyártója, a Merck szerint a szájon át szedhető molnupiravir felére csökkenti a halálozás vagy a kórházba kerülés kockázatát a koronavírusos pácienseknél.

Életbe lépett a MÁV-START, a Volánbusz és a H8-as, H9-es HÉV vonalak új menetrendje. Jelentős a kínálatbővítés például az Esztergom-Komárom vonalon, minden budapesti elővárosi vasútvonalon jelentősen csökkentik, többségükön feloldják a karácsony és újév közötti közlekedési korlátozásokat.

Elkészültek a Rákosrendező feletti hídról és a kapcsolódó úthálózatról szóló tanulmánytervek. A Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója, az elképzelések ismertetésekor azt monda: a tervek azért kiemelt jelentőségűek, mert Budapest két legnépesebb kerülete, Angyalföld és Zugló között jön majd létre új villamosos, trolibuszos, közúti, kerékpáros és gyalogos kapcsolat, vasúti átszállópont is épül majd.

Hétfőn Budapesten külföldi delegációk közlekedése miatt forgalomkorlátozásokra kell számítani - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A hatóságok több forgalmas útvonalat, csomópontot időszakosan lezárhatnak, a közlekedést rövid időre megállíthatják. Az I. kerületi Lánchíd utcát várhatóan 10 órától 22 óráig lezárják. Hétfőn Magyarországra látogat a francia köztársasági elnök, és csúcstalálkozón vesz részt a visegrádi országok miniszterelnökeivel.

Megválasztotta a 2022. évi országgyűlési választások közös ellenzéki listáján szereplő jelöltjeit az LMP hétvégi kongresszusán. A párt közleménye szerint kizárólag olyan politikusokat küld az ellenzék közös listájára, akik minden erejükkel egy jobb, fenntarthatóbb és igazságosabb társadalomért küzdenek.

Az orosz elnök személyesen találkozna az amerikai elnökkel. Vlagyimir Putyin a december 7-i orosz-amerikai virtuális csúcson már beszélt erről Joe Bidennel. A két elnök abban állapodott meg, hogy kinevezik megbízottjaikat, akik tárgyszerű párbeszédbe bocsátkoznak az Ukrajna ügyében Európában kialakult helyzetről. A G7 csoport külügyminiszterei elítélték az Ukrajnával szembeni agresszív orosz retorikát és az orosz csapatösszevonást Ukrajna közelében.

Az amerikai elnök jóváhagyta a katasztrófahelyzet kihirdetését a tornádók sújtotta Kentucky államban. Az ítéletidőben 78-an vesztették életüket. Joe Biden elrendelte, hogy a szövetségi hatóságok mindenben támogassák a tagállami hatóságok mentési munkálatait. Hangsúlyozta: ez lehet az Egyesült Államok történelmének egyik legnagyobb tornádószerencsétlensége.

A Quo vadis, Aida? című bosnyák háborús dráma nyerte el a legjobb filmnek járó elismerést az Európai Filmdíjak szombati átadóján Berlinben. Az Európai Filmakadémia idei életműdíját Mészáros Márta kapta, akit a testület elnöke, Agnieszka Holland progresszív feminista művészként jellemzett méltatásában.