Visszalépett az ellenzéki előválasztás második fordulójától Karácsony Gergely - a nap hírei

Január 1-jétől 21 százalékkal emelik az ápolónők bérét, a bölcsődékben és szociális területen dolgozók, illetve a kulturális területen foglalkoztatottak 20 százalékos emelést kapnak – jelentette be a miniszterelnök. Orbán Viktor a Kossuth rádióban hozzátette: mindenki bérét nem lehet megemelni egyszerre, de tárgyalni fog a kormány a tanárokkal. Úgy látja, jövőre 10 százalékos béremelésre van lehetőség, majd 2023-ban jöhet egy komolyabb bérrendezés a pedagógusoknál. A kormányfő szerint a magyar gazdaság elérte azt a szintet, ami a járvány előtt volt, ezért lehetőség van a 80 ezer forintos nyugdíjprémium kifizetésére is.

Sikerült elérni a magyar érdekek érvényesítését a globális minimumadóról zajló nemzetközi tárgyalásokon – jelentette be közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Varga Mihály azt mondta: a több mint 100 szövegmódosítási javaslat 2,5 év kitartó munkájának eredményét hozta meg. A tárcavezető ezek közül kiemelte: továbbra is 9 százalékos marad a társasági adó kulcsa és a globális adót célzott megoldással szedheti be Magyarország. Hozzátette: elérték azt is, hogy a valós gazdasági tevékenységet ne kelljen megadóztatni.

Visszalépett az ellenzéki előválasztás második fordulójától Karácsony Gergely, az MSZP, az LMP és a Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje. A politikus arra kérte a szavazókat, hogy Márki-Zay Pétert, a Mindenki Magyarországa Mozgalom miniszterelnök-jelöltjét támogassák a választáson. Karácsony Gergely azután határozott így, hogy Márki-Zay Péter a közös egyeztetésük után világossá tette: nem lép vissza a javára, mert azzal nem látná biztosítottnak az első forduló győztese, Dobrev Klára megelőzését a vasárnap induló második fordulóban.

Az idén kétszáztíz éve született Liszt Ferencről elnevezett, ma kezdődött fesztivál egyik céljának nevezte a Müpa vezérigazgatója, hogy közelebb hozza a mához a művész ránk hagyott értékeit, örökségét. Az összművészeti eseménysorozat október 24-én zárul. Káel Csaba az InfoRádió Aréna című műsorában arra hívta fel a figyelmet: Liszt Ferenc, az egyetemes zenetörténet egyik állócsillaga, sokan korának egyfajta popsztárjaként tekintenek rá. Az elkövetkező napokban sok alkotás debütál a különböző műfajokban, de olyan program is lesz, amely csak itt, egyszer lesz látható és hallható.

Megnyugtatónak nevezte a gázellátottság helyzetét a gazdasági fejlesztésért felelős államtitkár. Steiner Attila elmondta: a rezsicsökkentés miatt nem emelkedik a lakossági gáz ára; a földgázellátás biztonságát szavatolja a gáztározók töltöttségi szintje, valamint a frissen megkötött, hosszútávú gázszerződés. Hozzátette: a magyarországi gáztározók töltöttségi szintje jóval az európai átlag feletti, 86 százalékos.

Emberi jogként ismerte el a tiszta és egészséges környezethez való jogot az ENSZ. A világszervezet erről az október végén kezdődő glasgow-i klímakonferencia előtt döntött. Négy állam, Oroszország, Kína, India, Japán tartózkodott a szavazáson. A kormányközi testület határozatai bár erkölcsi szempontból mérvadók, nem bírnak kötelező erővel. Mindemellett szigorúbb szabályozások alapjául szolgálhatnak.

Közös közleményben ítélte el a halálbüntetést az Európai Unió és az Európa Tanács. Az állásfoglalás szerint az ellentétes az élethez való joggal, ezért eltörlése elengedhetetlen az emberi méltóság tiszteletben tartása érdekében. A halálbüntetés elleni, október 9-ei európai, illetve világnap alkalmából kiadott közös nyilatkozat szerint az idei évfordulót a nőknek szentelik.

Maria Ressa Fülöp-szigeteki és Dmitrij Muratov orosz újságíró kapja az idén a Nobel-békedíjat. Mindkettőjüket a szólásszabadságért folytatott harcukért tüntették ki. Az indoklás szerint a Maria Ressa vezette oknyomozó hírportál rendszeresen bírálta többek között Rodrigo Duterte Fülöp-szigeteki elnök kijelentéseit. A hatóságok többször őrizetbe vették. Dmitrij Muratov annak az orosz lapnak a főszerkesztője, amely korrupciós ügyekre, rendőri brutalitásra, törvénytelen őrizetbe vételekre, választási csalásokra derített fényt.