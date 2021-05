Kullancsinvázió: újabb területekre terjed ki a veszélyhelyzet

Magyarországon a kullancsoknak 42 faja létezik, többségük csak bizonyos erdei állatokat támad meg, de egy tucat a száma azon kullancsfajoknak, amelyek emberre és a társállatokra egyaránt veszélyt jelentenek – tudta meg az InfoRádió Kapiller Zoltántól.

A Magyar Kullancsszövetség elnöke elmondta, az igazi veszélyt az jelenti, hogy a kullancscsípéssel együtt több mint tíz fertőzőbetegséget is el lehet kapni. Ráadásul ezek olyan betegségek, amelyeknek nincs egységes tünettanuk, nagyban függ a megcsípett személy vagy társállat általános állapotától és aszerint alakítja ki a tünetegyüttest. Például a Lyme-kór kórokozói közül a Borrelia garinii egy kevéssé jó karban lévő embert fertőz meg, akkor szinte biztosan valamilyen idegrendszeri bénulása lesz, de ha ez a kórokozó bejut például egy egész nap a természetben dolgozó erdészbe, annak csak krónikus fejfájást okoz.

"Nagyon nagy a tünettani szórás, ezért rendkívül nehéz az orvosoknak a diagnózis felállítása. Hogy véletlenül se kapjuk el ezeket a betegségeket, a természetben való tartózkodás szabályait be kell tartani,

különben jön a kullancs, támad és megfertőz bennünket"

– figyelmeztetett Kapiller Zoltán.

Ráadásul a veszélyhelyzetet most már ki kell terjeszteni az erdőkön, mezőkön túl a városok kertjeire, közparkjaira is. Példaként említette a hétvégén a fővárosi Erzsébet téren piknikező tömeget, mert ott is a kullancsok lesnek az áldozatukra, és nemcsak a koronavírust lehet elkapni, hanem a fűben megbújó kullancsok is támadhatnak és okozhatnak súlyos betegséget.

A védekezést már a kirándulás előtt meg kell kezdeni – javasolja a szakember. A patikából érdemes beszerezni kullancsriasztó készítményt, amellyel a szabad bőrfelszínt, illetőleg a ruházatot le kell fújni. Minden ilyen megelőző védekezés dacára érhet bárkit kullancscsípés, ezért a kirándulás során egy-másfél óránként az egész testünket át kell vizsgálni, és a hátizsákban legyen kullancseltávolító kanál is, ez az egyetlen egy olyan orvostechnikai eszköz, amely fertőzésveszély-mentesen távolítja el a kullancsot.

"Ez nagyon lényeges, hiszen ha valaki körömmel vagy csipesszel megszorítja a kullancsot, és szakszerűtlenül akarja eltávolítani,

önfertőzést követ el,

hiszen a szorongatás hatására fogja beköpni a kórokozót a kullancs a megcsípett áldozat bőrébe" – mondta Kapiller Zoltán.

A karanténszabályok miatt sokan csoportos kirándulást tesznek a természetben, és fontos felhívni a figyelmet, hogy ez nemcsak a Covid-terjedését segíti. Előfordulhat, hogy elővigyázatlanul valaki nemcsak koronavírussal, hanem Lyme-kórral is megfertőződik. Rendkívül komplex kórképű, életveszélyes állapotokat idézhetnek így elő – figyelmeztetett Kapiller Zoltán.

"Most fokozottan legyenek felelősséggel maguk és a szeretteik iránt, mert az életükről van szó. Aki egyszerre fertőződik meg, annak nincs életesélye" – mondta.

Nyitókép: Máthé Zoltán