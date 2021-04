Életbe lép a járványügyi korlátozások enyhítésének második szakasza - a nap hírei

Szombaton életbe lép a járványügyi korlátozások enyhítésének második szakasza, miután elérte a 3 és félmilliót a koronavírus ellen beoltottak magyarországi száma. Reggel 5 és este fél 10 között kinyithatnak a vendéglátóhelyek teraszai. Az éttermek zárt tereiben továbbra is csak a személyzet, illetve az elvitelre rendelt ételt átvevők tartózkodhatnak. A legfrissebb Magyar Közlönyben már megjelent a rendelet. Eszerint az eddigi este tíz órai kezdetű kijárási tilalom szombattól este 11-re módosul. Azaz innentől a kijárási tilalom időintervalluma 23 óra és 5 óra közé esik majd.

A miniszterelnök arra számít, hogy a jövő hét közepén elérheti a 4 milliót a beoltottak száma, ők azután már látogathatják a színházakat, mozikat, edzőtermeket, állatkerteket, sporteseményeket. Orbán Viktor a Kossuth rádióban bejelentette azt is: utasítást adott, hogy különítsenek el annyi Pfizer-vakcinát, ami a 16-18 éves korosztály beoltásra elegendő. Beszélt arról is, hogy májusra is megkapják a bértámogatást a vendéglátósok, annak ellenére, hogy kinyithatnak a teraszok. A most módosított 2021-es és a hamarosan benyújtásra kerülő jövő évi költségvetés a gazdaság újraindításáról szól.

Elrendelte a tömeges oltást hétfőtől az országos tisztifőorvos. Müller Cecília az operatív törzs tájékoztatóján elmondta: a következő napokban jelentős mennyiségben érkeznek vakcina szállítmányok Magyarországra, ami lehetővé teszi, hogy a regisztráltak az eddiginél nagyobb arányban vehessék fel a védőoltást. Hangsúlyozta: a lakosság átoltottsága meghaladta a 35 százalékot. Megnyílt az online oltási időpontfoglaló rendszer is.

Egy nap alatt 207 ember halt meg a koronavírus okozta betegség szövődményeiben, újabb 3.427 embernél igazolták a kórokozót. 7 .177 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 844-en vannak lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek száma 264 ezerre csökkent. A járvány kezdete óta már több mint 764 ezren kapták el a vírust és több mint 26 ezer 200-an haltak meg a betegségben.

Elkészült a tömeg-lélegeztetőrendszer prototípusa az Óbudai Egyetemen. A készülék sok, kritikus állapotú légzési elégtelenséggel küzdő beteg egyszerre történő, személyre szabott lélegeztetésére használható, akár kórházi körülményeken kívül is.

Teljes körűen felújítják és bővítik a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének székházát - közölte az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós elmondta: csaknem 3 milliárd forint állami támogatásból megújul a műemléki védelem alatt álló Sipeki villa, és felépül egy többfunkciós szolgáltatóház.

Termeléskorlátozásra kényszerül alkatrészhiány miatt az Audi és a Daimler. Az Audi a neckarsulmi üzemben fogja vissza a termelést az elkövetkező héten, a Daimler pedig azt tervezi, hogy a korábban jelzettnél nagyobb számban foglalkoztatja alkalmazottait részmunkaidőben.

Végső búcsút vettek Törőcsik Maritól. Április 22-én a család szűk körben búcsúzott a nemzet színészétől. Törőcsik Mari végakarata szerint Bokros Levente lelkipásztor beszentelte a művésznő hamvait, amit ezután Pély községnél a Tiszába szórtak. A Nemzet Színésze, a Nemzet Művésze, háromszoros Kossuth díjas színművész 85 évesen, hosszas betegség után múlt pénteken halt meg.